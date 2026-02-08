كأس رئيس الدولة للقدرة تستقطب نخبة الفرسان اليوم

تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اليوم، النسخة الـ27 لسباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، بمشاركة نخبة الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وتنظمه القرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

وتم تقسيم مسافة السباق إلى ست مراحل، إذ تبلغ الأولى بالأعلام الزرقاء 40 كلم، والثانية بالأعلام الخضراء 28 كلم، والثالثة بالأعلام الصفراء 28 كلم، والرابعة بالأعلام الحمراء 24 كلم، والخامسة بالأعلام البنية 20 كلم، والأخيرة بالأعلام البيضاء 20 كلم أيضاً.

ويُعد سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، الوحيد الذي يُقام بنظامي الفردي والفرق، ويشارك أربعة فرسان في كل فريق على أن يكمل على الأقل ثلاثة منهم السباق، ومن ثم يتم احتساب أفضل زمن.

وكشفت اللجنة المنظمة للسباق عن تفاصيله خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، في القرية، واستهله الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، مشيراً إلى أن الحدث مناسبة غالية على قلوب الجميع، بما يمثله من إرث رياضة الفروسية، وتطورها العالمي في دولة الإمارات بدعم القيادة الرشيدة.

وأشار المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية محمد الحربي، إلى أن سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة رسالة وفاء لتراث عريق تمثله الخيل التي تُعد جزءاً من تاريخنا، آملاً التوفيق لجميع المشاركين في فعالياته التنافسية.

وأعلن رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، عن خطة تغطية شاملة تواكب أهمية إقامة السباق، عن طريق النقل التلفزيوني والتقارير الميدانية، بما يتماشى مع القيمة الكبيرة التي يمثلها، والتزامهم بتغطية السباقات التراثية وفق أفضل المعايير.

ووصف المدير التنفيذي لاتحاد الفروسية أحمد السويدي، السباق، بأنه حدث استثنائي بقيمته السامية، ومكانته المرموقة في قلوب الجميع، وإرثه المستدام الذي تتوارثه الأجيال منذ 26 عاماً.

ونوه مدير الفعاليات بالقرية محمد الحضرمي، بإقامة فعاليات متزامنة مع الكأس بمشاركة خبراء من دول العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى اكتمال جميع الاستعدادات في القرية لاستضافة الحدث في نسخته الجديدة.