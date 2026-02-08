«ديفيدند» بطلاً لسباق «لورد جيلترز» في «ميدان»

تُوج الجواد «ديفيدند» المملوك لـ«كميرسيوم» وتحت إشراف الدكتور ريتشارد نيولاند وجيمي إنسوك، بطلاً لسباق «لورد جيلترز» لفئة «التكافؤ» في الشوط السادس والرئيس ضمن الأمسية الـ11 من موسم «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار «ميدان»، بمشاركة 109 خيول على ثمانية أشواط وإجمالي جوائز 1.8 مليون درهم، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري».

وقاد الفارس روزا ريان «ديفيدند» لمسافة 1800 متر بزمن دقيقة و49 ثانية و54 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 0.8 طول على «كنيجز شارتر» من فريق «غودولفين».

وفي الشوط الرابع، تُوج المهر «نورثرن شامبيون» بشعار «تي بي تي ريسينغ» وتحت إشراف إيد والكر، بطلاً لسباق «دبي تروفي» للخيول المهجنة الأصيلة حسب العمر والنتائج، بعد أن قاده الفارس أوشين ميرفي بزمن دقيقة و10 ثوانٍ و16 جزءاً من الثانية، متفوقاً بفارق 1.82 طول عن «ماكسمايزد» من فريق «غودولفين».

وفي بقية الأشواط، فاز بالشوط الأول الجواد «أبتاون ووك ذا لاين» (أبوظبي ريسينغ)، وبالشوط الثاني المهر «تايلجنر جو» (ريدجفيو ستد)، وبالشوط الثالث الجواد «ووتش كوليكتور» (فيصل القحطاني)، والشوط الخامس للجواد «نيار» (فايبهاف شاه).

كما حافظ «كاتس باي فايف» (آر آر آر ريسينغ) على تفوقه في بطولات السرعة على الرمل بفوزه بالشوط السابع، في حين اختتم الجواد «ديسبيريت هيرو» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الأمسية بالفوز بالشوط الثامن على المسار العشبي.