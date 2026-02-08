سردار آزمون يعود إلى شباب الأهلي قبل مواجهة الهلال

عاد النجم الإيراني سردار آزمون إلى صفوف شباب الأهلي في توقيت مهم، قبل المواجهة المنتظرة أمام الهلال السعودي، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا النخبة، وذلك بعد غياب طويل استمر منذ أكتوبر الماضي، إثر تعرضه لكسر في عظمة الشظية وتمزق في وتر الكاحل.

وخاض آزمون أول مباراة له بعد التعافي، مساء أول من أمس، عندما شارك مع شباب الأهلي أمام الشارقة ضمن منافسات دوري تحت 23 سنة. وشارك اللاعب في التشكيل الأساسي ولعب 45 دقيقة، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الشارقة 2-1، رغم تقدم شباب الأهلي في الشوط الأول.

وكان سردار آزمون قد بدأ تدريباته البدنية منذ قرابة شهر بعد انتهاء برنامجه التأهيلي، ليعود تدريجياً إلى الجاهزية الكاملة قبل دخوله أجواء المباريات الرسمية.

وتأتي عودة آزمون في مرحلة تشهد فيها منظومة شباب الأهلي نقصاً واضحاً في مركز الهجوم، خصوصاً بعد إعارة مؤنس دبور إلى بني ياس، واستمرار معاناة سلطان عادل من الإصابات، وهو ما قلّل الخيارات الهجومية المتاحة للجهاز الفني في المباريات الماضية.

ويسعى شباب الأهلي للاستفادة من عودة آزمون قبل المواجهة القارية الصعبة أمام الهلال، في مباراة تُعد اختباراً ثقيلاً للفريق الإماراتي الذي يأمل تعزيز حظوظه في البطولة الآسيوية واستعادة نتائجه الإيجابية.