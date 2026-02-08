حارس مرمى كورينثيانز البرازيلي على أعتاب شباب الأهلي

ذكرت صحيفة برازيلية أن نادي شباب الأهلي توصل إلى اتفاق رسمي مع «كورينثيانز» البرازيلي للتعاقد مع الحارس ماتيوس دونيلي، البالغ من العمر 23 عاماً، على سبيل الإعارة، في خطوة تهدف إلى تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، ضمن تحركات النادي في سوق الانتقالات.

وأوضحت صحيفة «غلوبو» أن الصفقة جاءت بعد موافقة «كورينثيانز» على إعفاء الحارس الشاب من التدريبات الجماعية، تمهيداً لسفره إلى دولة الإمارات لإجراء الفحوص الطبية، والانضمام إلى شباب الأهلي، على أن تمتد الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري منتصف عام 2026، وفق الترتيبات النهائية بين الطرفين.

وأضافت: «يُعد دونيلي أحد خريجي أكاديمية كورينثيانز المعروفة بتخريج المواهب، وسبق له تمثيل المنتخب البرازيلي الأولمبي، ما يمنحه خلفية دولية مبكرة رغم صغر سنه. ورغم كونه الحارس الاحتياطي في الفريق الأول، إلا أنه يمتلك تجربة تنافسية جيدة على مستوى البطولات المحلية في البرازيل».

وتابعت: «يندرج انتقال دونيلي ضمن سياسة (كورينثيانز) الرامية إلى تقليص فاتورة الرواتب، خاصة أن الحارس لم يشارك في المباريات منذ أبريل من العام الماضي، ما جعل خيار الإعارة حلاً مناسباً لجميع الأطراف».

وأشارت إلى أنه بالنسبة لشباب الأهلي، تمثل الصفقة استثماراً في حارس شاب بإمكانات فنية وتكوينية قوية، في خطوة تعكس رغبة النادي في تعزيز التنافس داخل الفريق، ومنح الجهاز الفني خيارات أوسع في مركز حساس، استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.

يذكر أن ماتيوس دونيلي بدأ مسيرته الكروية داخل أكاديمية نادي كورينثيانز، أحد أكبر الأندية البرازيلية وأكثرها شهرة في صناعة المواهب، حيث تدرج في مختلف الفئات العمرية، ولفت الأنظار مبكراً بفضل هدوئه وردة فعله السريعة، وقدرته على اللعب بالقدمين.

في المقابل، تم تصعيده إلى الفريق الأول في سن مبكرة، وشارك في عدد من البطولات المحلية، مكتسباً خبرة تنافسية في أجواء الدوري البرازيلي المعروف بقوته وضغطه العالي، ورغم شدة المنافسة على مركز حراسة المرمى، حافظ دونيلي على حضوره ضمن قائمة الفريق الأول، ما عكس ثقة الجهاز الفني بإمكاناته الفنية والبدنية.

أما على الصعيد الدولي، كان دونيلي ضمن صفوف المنتخب البرازيلي الأولمبي، وهي محطة مهمة في مسيرته عززت خبرته واحتكاكه بمستويات عالية، وأسهمت في صقل شخصيته داخل الملعب، إذ يتميز الحارس الشاب بطول قامة مناسب، وتمركز جيد، وقراءة صحيحة للكرات العرضية، إضافة إلى شخصية هادئة تساعده على التعامل مع الضغوط، وهي صفات جعلته يُصنف كأحد الحراس الواعدين في كرة القدم البرازيلية، وفتحت أمامه باب خوض تجربة احترافية جديدة مع شباب الأهلي، في محطة يُنتظر أن تمنحه دقائق لعب أكبر، وفرصة لإبراز قدراته بشكل أوسع.