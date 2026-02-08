شباب الأهلي والشارقة والوصل إلى نصف نهائي «كأس السلة»

حجزت فرق شباب الأهلي والشارقة والوصل مقاعدها في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة، بعد تخطيها الدور ربع النهائي، أول من أمس.

وفاز شباب الأهلي على ضيفه الظفرة بنتيجة (100-72)، وتمكن من السيطرة على معظم أرباع المباراة، حيث سجل نقاطه الأفضل في الربع الأول والثالث والرابع (32-12 و27-17 و17-13)، في حين اكتفى الظفرة بنتيجة أفضل في الربع الثاني (30-24).

وفي مباراة أخرى، تغلب الشارقة على الوحدة بنتيجة (95-79)، بعد أن بدأ اللقاء بتعادل في الربع الأول (25-25)، ثم نجح الشارقة في فرض هيمنته على بقية الأرباع (27-21 و17-14 و26-19)، ليضمن بطاقة نصف النهائي.

أما المفاجأة الكبرى، فجاءت من فريق الوصل الذي حقق فوزاً مهماً على مضيفه البطائح بنتيجة (81-74)، حيث سيطر على الربع الأول والثالث والرابع (13-12 و27-25 و20-18)، وذهبت الأفضلية للبطائح في الربع الثالث (21-19).

وبذلك، ستجمع مباراة نصف النهائي الأولى بين الشارقة وشباب الأهلي، مساء الجمعة، المقبل، في حين سينتظر الوصل الفائز من لقاء النصر والجزيرة في المباراة الثانية للمربع الذهبي.