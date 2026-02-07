حارس كلباء: الخسارة أمام عجمان طبيعية

حقق فريق عجمان فوزاً مهماً على كلباء بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع عجمان رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد كلباء عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

وعقب اللقاء، قال حارس مرمى كلباء حمد المنصوري في تصريحات صحافية إن فريقه لم يوفق في استثمار الفرص المتاحة، موضحًا: «لم ننجح في التسجيل من الفرص التي سنحت لنا، ورغم استقبالنا هدفًا إلا أننا لم نستسلم ونجحنا في إدراك التعادل، لكننا لم نكمل المباراة بالشكل المطلوب. الخسارة واردة وطبيعية في كرة القدم، وما زالت أمامنا مباريات سنراجع فيها أنفسنا، وتركيزنا الآن منصب على المواجهة المقبلة أمام الجزيرة».

من جانبه، عبّر نجم المباراة لاعب عجمان المغربي وليد أزارو عن سعادته بالفوز، مؤكدًا أن الانتصار كان في غاية الأهمية، وقال: «أشكر جميع اللاعبين على المجهود الكبير، والفوز مستحق بعد أن اتفقنا في غرفة الملابس على تقديم أفضل ما لدينا ونجحنا في ذلك. المباراة كانت بست نقاط، وحققنا الهدف منها».

وأضاف أزارو: «حرصنا على الحفاظ على تركيزنا بعد سلسلة من النتائج السلبية في المباريات الماضية، والأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق وليس التسجيل. نطمح للاستفادة من خبرة اللاعبين الكبار وطموح العناصر الشابة لتقديم مستويات أفضل في المرحلة المقبلة».