عجمان يهزم كلباء بثلاثية بأقدام مغربية

قاد ثلاثي عجمان المغربي وليد أزارو، وسعد الهداني، وأنس امطيطش على التوالي فريقهم «البركان» لتحقيق فوز مثير وثمين على حساب مضيفه كلباء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد كلباء، بحضور أقل من 700 متفرج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليحقق عجمان انتصاره الأول منذ بداية عام 2026.

ومنحت النقاط الثلاث عجمان دفعة قوية في جدول الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة وتقدم إلى المركز الثامن، مبتعدًا خطوة مهمة عن منطقة الخطر ودخول المنطقة الدافئة، فيما تراجع كلباء إلى المركز الحادي عشر بعد أن تجمد رصيده عند 16 نقطة.

وكان المغربي وليد أزارو قد افتتح التسجيل لعجمان في الدقيقة 19، واضعًا فريقه في المقدمة خلال معظم فترات اللقاء، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق عبر سيكو بابا في الدقيقة 3+90، ليعيدوا المباراة إلى نقطة التعادل في لحظاتها الأخيرة.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق القاتلة، إذ أعاد المغربي سعد الهداني التقدم لعجمان بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 5+90، قبل أن يحسم مواطنه أنس امطيطش المواجهة نهائيًا بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 8+90، مؤكدًا انتصارًا دراميًا لـ«البركان» في واحدة من أكثر مباريات الجولة إثارة.