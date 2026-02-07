دبا الحصن يهزم «سيتي» ويصعد لوصافة دوري الدرجة الأولى

حقق فريق دبا الحصن فوزا ثمينا على ضيفه سيتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب دبا الحصن ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني خلف المتصدر يونايتد (30 نقطة)، فيما تجمد رصيد سيتي عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وسجل أهداف دبا الحصن كل من محمد راشد (38)، ولوكاس روشا هدفين (70 و88)، وأحمد الحمودي (74)، بينما أحرز هدف سيتي الوحيد البرازيلي جوس نيلسون (59).

وفي مباراة أخرى، حقق حتا فوزا صعبا على ضيفه مجد بهدف دون رد، سجله البرازيلي صامويل غونزاليس في الدقيقة (85)، ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي مجد عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

وشهدت الجولة تعادل الإمارات مع الذيد (2-2)، حيث سجل للإمارات لارس فيلدويك هدفين (49 و77)، فيما أحرز للذيد الإيراني سيد بوريا ميرائي (38) واللوكسمبورغي لوكاس برودوم (45+4). وبهذا رفع الذيد رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع، مقابل 22 نقطة للإمارات في المركز الثامن.

كما تعادل الفجيرة مع الجزيرة الحمراء (1-1)، إذ سجل للفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير (75)، وللجزيرة الحمراء المغربي محمد غرغور (25)، ليتراجع الفجيرة إلى المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما بقي الجزيرة الحمراء في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.