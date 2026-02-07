«تحدي العقول» تدشن ضربة البداية بالشطرنج السريع

انطلقت اليوم السبت منافسات بطولة تحدي العقول للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بين الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن والأستاذ الدولي الكبير، الأميركي أوندر اليونج، المصنف رقم 24 عالميًا، والتي تستمر على مدار 12 مباراة.

وتتضمن البطولة 4 مباريات شطرنج سريع، و4 مباريات شطرنج كلاسيكي، و4 مباريات شطرنج خاطف، وتستمر المنافسات حتى يوم الخميس المقبل.

وجاءت البداية مع مباريات الشطرنج السريع، حيث أقيمت 4 مواجهات بين اللاعبَين، أسفرت عن فوز أوندر اليونج بمباراتين، مقابل فوز سالم بمباراة واحدة، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، ليتقدم اليونج برصيد 2.5 نقطة مقابل 1.5 نقطة لسالم.

حضر ضربة البداية كل من عمران عبد الله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وفيصل الحمادي، مدير أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، إلى جانب عدد من الشخصيات والمهتمين باللعبة.

وأكد عمران عبد الله النعيمي، أن بطولة تحدي العقول تمثل حدثًا بارزًا في المشهد الرياضي، مشيرًا إلى أنها فرصة ذهبية لمواجهة لاعبين عالميين على رقعة الأذكياء، مما يعكس حرص النادي على تقديم فعاليات عالية المستوى للارتقاء باللعبة محليًا وإقليميًا.

وتقدم النعيمي بخالص الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي على دعمه المتواصل للنادي وللاعبين، وحرصه الدائم على توفير أفضل الظروف التي تمكنهم من تطوير مهاراتهم والاحتكاك بأعلى المستويات العالمية.

وتابع النعيمي: «البطولة تأتي في إطار دعم اللاعبين المتميزين مثل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، وتعكس التزام النادي برعاية المواهب الوطنية ومنحها المنصات المناسبة لإظهار قدراتها، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الشارقة كمدينة رائدة في تنظيم البطولات النوعية التي تجمع بين التنافس الرياضي والقيمة الفكرية».