13 ألف مشارك في سباق الجري «برج إلى برج»

تقام في السادسة والنصف من صباح غدٍ الأحد، فعاليات سباق الجري «برج إلى برج»، الذي تنظمه شركة «وورلدز أيكونيك» بدعم من مجلس دبي الرياضي، بمشاركة قياسية تتجاوز 13,700 عداء وعدّاءة من داخل دولة الإمارات وخارجها، يتنافسون على لقب السباق الرئيس لمسافة 21 كيلومترًا، في أحد أبرز سباقات الطرق الدولية على مستوى المنطقة.

وينطلق السباق من أبراج الإمارات وصولًا إلى حديقة جميرا، مرورًا بعدد من أبرز المعالم العمرانية والسياحية في دبي، من بينها متحف المستقبل، وبرج خليفة، وبرج العرب، ضمن مسار يجمع بين التحدي الرياضي والطابع الحضري المميز للمدينة.

يتضمن السباق جوائز مالية مجزية للفائزين في مختلف الفئات، إذ يحصل أصحاب المراكز العشرة الأولى في فئة النخبة من الرجال والسيدات على جوائز تبدأ من 40 ألف درهم للمركز الأول، و20 ألف درهم للمركز الثاني، و16 ألف درهم للمركز الثالث، وصولًا إلى المركز العاشر، إضافة إلى مكافآت خاصة لأسرع عدّاء يكسر حاجز 60 دقيقة، وجوائز مخصصة للعدّائين الإماراتيين، إلى جانب فئات المجموعات العمرية، دعمًا للتنافس الرياضي على مختلف المستويات

ويشهد السباق مشاركة مجموعة من أبرز العدّائين العالميين ضمن فئة النخبة، يتقدمهم العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيغي، الحائز على ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين في سباقي 5000 و10000 متر، وبطل العالم ثلاث مرات في سباق 10 كيلومترات، وصاحب زمن شخصي قدره 59:21 دقيقة في نصف الماراثون.

كما يشارك بطل العالم في الماراثون 2025 وصاحب المركز الثاني في ماراثون بوسطن، ألفونس سيمبو، إلى جانب العداء الألماني ريتشارد رينغر، بطل أوروبا لعام 2022، في سباق يُتوقع أن يشهد منافسة قوية على المراكز الأولى.

وفي منافسات السيدات، تتصدر المشاركة الكينية إيرين تشيبتاي، بطلة العالم للعدو الريفي والحاصلة على الميدالية البرونزية في ماراثون شيكاغو 2024، إلى جانب جاكلين شيرونو، الفائزة بماراثون روتردام 2025، والبريطانية ألكسندرا بيل، المتأهلة إلى نهائي الألعاب الأولمبية وبطلة أوروبا مرتين في العدو الريفي.

وأكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، عيسى شريف، أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن سباقات الطرق، وفي مقدمتها «برج إلى برج»، تعكس التزام الإمارة طويل الأمد بدعم الرياضة ونشر ثقافة أنماط الحياة النشطة، إلى جانب تقديم تجارب رياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال في تصريحات صحافية، إن سباق «برج إلى برج»، سجل نموًا استثنائيًا في عدد المشاركين، إذ ارتفعت نسبة المشاركة بأكثر من 170% بين النسختين الأولى والثانية، وبنسبة إضافية بلغت 50% في النسخة الثالثة، فيما يشكّل العدّاؤون الدوليون أكثر من 30% من إجمالي المشاركين، ما يؤكد الجاذبية العالمية المتنامية للحدث.

وأضاف: «مشاركة نخبة من أبرز عدّائي العالم من إفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى أسهمت في ترسيخ مكانة «برج إلى برج» على أجندة سباقات الطرق العالمية، معتبرًا أن السباق يمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، سواء على مستوى التنظيم أو معايير السلامة أو تجربة الرياضيين».