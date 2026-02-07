دبا يحسم «قمة القاع» أمام بني ياس ويُشعل صراع البقاء

أشعل فريق دبا صراع الهروب من الهبوط، بعدما حقق فوزًا بالغ الأهمية على حساب ضيفه بني ياس بنتيجة 2-1، في «قمة القاع» التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد دبا، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليُعمّق جراح «السماوي» ويدفعه إلى قاع جدول الترتيب.

وبهذا الانتصار، تقدم دبا إلى المركز الثاني عشر رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات على البطائح الذي تراجع إلى المركز قبل الأخير، وبفارق نقطة واحدة عن بني ياس الذي تجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع بدوره إلى المركز الأخير، ليجد الثلاثي نفسه أمام طريق شاق للهروب من دوامة الهبوط مع دخول المنافسة مراحلها الحاسمة.

وكان «النواخذة» الطرف الأفضل في الشوط الأول، ونجحوا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 18 عبر كارلوس فينيسيوس، الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أفلتت من يدي حارس بني ياس فهد الظنحاني واستقرت في الشباك.

وفي الشوط الثاني، عاد بني ياس إلى أجواء اللقاء ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 59 بواسطة الوافد الجديد مؤنس دبور، مسجلًا أول أهدافه بقميص «السماوي»، ليعيد الأمل لفريقه مؤقتًا.

غير أن دبا رفض التفريط بالنقاط، وأظهر إصرارًا واضحًا على حسم المواجهة، حين أطلق أندريغو دي أراوخو تسديدة قوية في الدقيقة 68 عجز الظنحاني عن التصدي لها، ليؤمّن «النواخذة» فوزًا ثمينًا قد يكون مفصليًا في صراع البقاء.