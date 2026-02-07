الهولندية لورينا ويبيس تواصل الهيمنة على النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات

واصلت الهولندية لورينا ويبس هيمنتها على النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد فوزها بمرحلة (تيم لاب فينومينا) الثالثة وقبل الأخيرة، بأداء قوي في المرحلة التي انطلقت من تيم لاب فينومينا بجزيرة السعديات، مروراً بأبرز معالم العاصمة أبوظبي، ووصولاً إلى كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي، محققة فوزها الثالث على التوالي في مراحل السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

وقطعت نجمة فريق اس دي ووركس الهولندي مسافة المرحلة الثالثة البالغة 121 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و48 دقيقة و37 ثانية، وبمتوسط سرعة بلغ 43.056 كيلومترًا في الساعة، متقدمة على الإيرلندية لارا جيليسبي نجمة فريق الإمارات ايه دي كيو التي حلّت ثانية، فيما جاءت الدنماركية أمالي ديدريكسن من فريق كوفيديس في المركز الثالث.

وتصدّرت ويبيس الترتيب العام، متقدمة على جيليسبي بفارق 18 ثانية، فيما جاءت البريطانية زوي باكستيد من فريق كانيون – إس آر إيه إم زونداكريبتو في المركز الثالث بفارق 23 ثانية.

وبعد ختام المرحلة الثالثة، حافظت لورينا ويبيس على القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي كمتصدرة للترتيب العام، والقميص الأخضر برعاية مبادلة والمخصص لمتصدرة الترتيب بالنقاط، وحافظت البريطانية زوي باكستيد نجمة فريق كانيون سرام زونداكريبتو على القميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة برعاية برجيل القابضة، فيما فازت فرانزيسكا كوخ من فريق إف دي جي يونايتد سويز المخصص لمتصدرة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية الدار.

ويصل قطار طواف الإمارات للسيدات 2026 إلى آخر محطاته يوم غد الأحد 8 فبراير، حيث تقام منافسات مرحلة مدن (الرابعة والأخيرة) في العين، انطلاقا من استاد هزاع بن زايد، مروراً بأجمل معالم ومواقع منطقة العين، ووصولاً إلى قمة جبل حفيت، حيث تحدد المرحلة الجبلية هوية الفائزة بالنسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026.