«غنتوت» يفوز على «ذئاب دبي» في الكأس الذهبية للبولو

اختتم فريق غنتوت للبولو مشاركته في الدور التأهيلي الأول لبطولة كأس دبي الذهبي 2026، بفوزه الأول على فريق ذئاب دبي «المتصدر» بنتيجة 9-8.

وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق، وتستمر منافساتها حتى 14 فبراير الجاري على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وبمعدل هانديكاب 20 جول.

وبحسب لوائح البطولة، يتم اللجوء إلى الضربات الجزائية في حال تعادل فريقين أو أكثر، لتحديد ترتيب الفرق الأربعة الأوائل المتأهلين إلى الدور قبل النهائي، المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، فيما يواجه صاحب المركز الثاني صاحب المركز الثالث، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.