مشاركة تاريخية للإمارات في أولمبياد ميلانو–كورتينا 2026

ارتفع علم دولة الإمارات في حفل افتتاح النسخة السادسة والعشرين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية،أمس، التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، من 6 إلى 22 فبراير الجاري، في مشاركة تُعد الأولى للدولة في هذا الحدث الأولمبي الكبير.

وأقيم حفل الافتتاح للمرة الأولى بشكل متزامن في أربعة مواقع رئيسية، شملت ملعب سان سيرو في ميلانو، وحديقة الثلوج في ليفينيو، ووسط مدينة كورتينا دامبيزو، وستاد قفز التزلج في بريداتسو، حيث شارك الرياضيون في العرض ضمن مجموعات المنافسات الخاصة بهم، إلى جانب حاملي الأعلام بهدف تقليل زمن التنقل وتسهيل مشاركة اللاعبين.

وافتتح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الدورة خلال حفل استمر ثلاث ساعات في ملعب سان سيرو، وسلّط الضوء على التاريخ ونمط الحياة الإيطالي، بمشاركة نخبة من الفنانين، منهم ماريا كاري وأندريا بوتشيلي.

وأسهم في تنظيم الحفل نحو 1350 متطوعاً على المسرح و700 خلف الكواليس، إلى جانب تنظيم مسيرات متزامنة للرياضيين في بريدازو وليفنيو وكورتينا دامبيزو.

وحضر الحفل الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس محمد المطوّع، والمدير التنفيذي للجنة محمد بن درويش، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية هامل القبيسي.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة بكل من أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، ضمن برنامج يشهد مشاركة نحو 2900 رياضي من مختلف دول العالم، يتنافسون على 114 مجموعة ميداليات ضمن ثماني رياضات و16 اختصاصاً.

وثمّن فارس المطوّع هذه المشاركة التاريخية، مؤكداً اعتزاز اللجنة الأولمبية الوطنية برياضيي الدولة الذين اجتهدوا خلال السنوات الماضية حتى بلوغ هذا الاستحقاق، مشيراً إلى أن المشاركة تمثل انطلاقة حقيقية لمسيرة الألعاب الأولمبية الشتوية الإماراتية، وتعكس استراتيجية متكاملة للإعداد بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية استعداداً للاستحقاقات المقبلة، متمنياً للرياضيين التوفيق في تمثيل الوطن خير تمثيل.

وأكد هامل القبيسي أن المشاركة تمثل منصة مهمة لتعزيز الرياضات الشتوية في الإمارات وتشجيع الشباب على ممارستها، مع الالتزام بتوفير أفضل سبل الدعم للرياضيين وتوسيع نطاق حضورهم الدولي بما يعكس روح الرياضة والتفوق.

وتستضيف إيطاليا الألعاب الأولمبية الشتوية للمرة الثالثة في تاريخها، بعد كورتينا 1956 وتورينو 2006. ومن المقرر أن تسجل دورة ميلانو–كورتينا 2026 أعلى معدلات التوازن بين الجنسين في تاريخ الألعاب الشتوية، مع تخصيص نحو 1362 حصة للرياضيات مقابل 1538 للرياضيين من أصل 2900 حصة، إضافة إلى 50 فعالية مخصصة للسيدات ضمن البرنامج الرسمي.