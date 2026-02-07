كاكو: العين سينافس شباب الأهلي على الدوري حتى النهاية

أكد لاعب فريق العين، الدولي البارغوياني أليخاندرو كاكو، الذي سجل هدف الفوز بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وقاد بها «الزعيم» لحسم «كلاسيكو أبوظبي» أمام الجزيرة بهدف دون رد، أنه كان واثقاً بأن الكرة ستستقر في الشباك، مشدداً على أن «الزعيم» سيواصل منافسة شباب الأهلي على لقب دوري المحترفين لكرة القدم حتى النهاية.

وسجل كاكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، خلال المواجهة التي احتضنها استاد محمد بن زايد، بحضور نحو خمسة آلاف متفرج، ضمن الجولة 15 بعدما أطلق تسديدة قوية من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك أصحاب الأرض، مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على الصدارة.

وقال كاكو في تصريحات صحافية عقب المباراة: «الكرة تهيأت لقدمي اليسرى، وكنت مؤمناً بأنها ستدخل المرمى عند التسديد. أنا سعيد جداً بهذا الهدف وبالفوز».

وأضاف: «نعمل بجد يومياً من أجل الظهور بهذا المستوى، وأشكر زملائي في الفريق، والجهاز الفني، وكل من ساهم في هذا الانتصار، وأعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة جداً، وعلينا الاستمرار على هذا النهج. سنواصل منافسة شباب الأهلي حتى النهاية، وأتمنى أن ننجح في التتويج بلقب الدوري في النهاية».

وقلص العين الفارق مع شباب الأهلي بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف «فرسان دبي»، فيما تجمّد رصيد الجزيرة عند 20 نقطة في المركز الخامس.

وحول الضغوط المرتبطة بمطاردة شباب الأهلي، أوضح كاكو: «الأمر ليس سهلاً، خصوصاً عندما يواصل المنافس تحقيق الانتصارات، لكننا نؤمن بأنفسنا، وسنقاتل حتى النهاية. هذا الفوز نهديه لجماهيرنا التي تساندنا دائماً في كل مكان وكل مدينة، وأنا أحب هذه الجماهير».

وتابع: «الدوري صعب، ومستواه تحسن كثيراً، وقد قاتلنا في هذه المباراة وحققنا النقاط الثلاث، لكن الاستمرارية هي المفتاح، وهذا ما نركز عليه في المرحلة المقبلة».

من جانبه، أكد لاعب فريق الجزيرة، الدولي الكونغولي سيمون بانزا، أن فريقه قدم مباراة جيدة، وأن الخسارة لا تعكس مستوى الفريق أو أداءه أمام العين.

وقال بانزا: «لا أحد يدخل مباراة من أجل الخسارة، كنا نريد الفوز، وخلقنا العديد من الفرص، لكنهم سجلوا هدفاً، ولم ننجح في التسجيل، وهذه هي كرة القدم، ففي مباراة ديربي وعلى أرضنا كان علينا أن نقدم أداءً أفضل، لكن الخسارة لا تعني أن الفريق لم يكن جيداً».