دبا يتحدى الغيابات ويستقبل بني ياس في «القاع»

يسعى فريق دبا، متذيل ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إلى إنعاش آماله في البقاء والهروب من شبح الهبوط، عندما يستقبل ضيفه بني ياس في مواجهة توصف بـ«قمة القاع»، تنطلق في الساعة 17:25 مساءً على استاد دبا، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البطولة.

وتأتي المواجهة في ظل تقارب كبير بين الفريقين، اللذين يُعدّان من أقل فرق الدوري ليس في جمع النقاط فحسب وإنما في معدل الاستحواذ كذلك، بواقع 39% لدبا و41% لبني ياس.

ويدرك الطرفان أن نتيجة اللقاء تحمل أهمية مضاعفة، إذ إن الفوز سيمنح صاحبه دفعة معنوية ونقطية كبيرة في صراع البقاء، مقارنة بمنافسه المباشر.

ويحتل دبا المركز الأخير برصيد 9 نقاط، حصدها من انتصارين وثلاثة تعادلات، فيما لا يبدو حال بني ياس أفضل كثيراً، إذ يقبع في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين.

ويخوض دبا المواجهة في ظروف صعبة بعد تأكد غياب لاعبيه إياغو أزيفيدو وسايمون كابرال، عقب طردهما بالبطاقة الحمراء المباشرة في المباراة الماضية أمام شباب الأهلي، وهو ما يزيد من تعقيد مهمة المدرب الروماني سيبريان بانايت في ظل الحاجة لكل العناصر خلال هذه المرحلة الحرجة من الموسم.

وعلى مستوى المواجهات المباشرة، التقى الفريقان في 11 مباراة سابقة ضمن منافسات الدوري، حقق خلالها دبا انتصارين فقط، مقابل خمسة انتصارات لبني ياس، فيما انتهت أربع مواجهات بالتعادل، وسجل دبا 16 هدفاً في شباك «السماوي»، مقابل 27 هدفاً استقبلتها شباكه.

كلباء – عجمان

تتجه الأنظار في الساعة 20:00 مساءً إلى استاد كلباء، الذي يحتضن مواجهة كلباء وضيفه عجمان في لقاء لا يقل أهمية ضمن صراع الابتعاد عن منطقة الخطر، والاقتراب خطوة إضافية نحو المنطقة الدافئة، خصوصاً مع دخول المنافسة مرحلة لا تقبل التفريط في النقاط.

وتبدو الحظوظ متكافئة بين الطرفين في ظل تقارب موقعيهما في جدول الترتيب، إذ يحتل كلباء المركز التاسع برصيد 16 نقطة، فيما يأتي عجمان في المركز الـ11 برصيد 14 نقطة، ويعاني من ابتعاد واضح عن الانتصارات بعد أن فشل في تحقيق الفوز منذ بداية عام 2026.

ويفتقد كلباء خلال اللقاء خدمات لاعبه أحمد أبوناموس، بعد طرده إثر حصوله على إنذارين في مواجهة فريقه أمام العين، فيما يدخل عجمان المواجهة بصفوف مكتملة، لكنه يواجه تحدياً في منطقة وسط الملعب، عقب انتقال لاعبه الدولي عصام فائز إلى صفوف النصر.

وسبق أن التقى الفريقان في 17 مواجهة بدوري المحترفين حقق خلالها كلباء 7 انتصارات، مقابل 8 انتصارات لعجمان، فيما انتهت مواجهتان بالتعادل، وسجل «النمور» 27 هدفاً في مرمى عجمان، بينما أحرز «البركان» 35 هدفاً في شباك كلباء.