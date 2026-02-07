الظفرة.. أكثر فرق الدوري استقبالاً للأهداف «أول 10 دقائق»

أصبح فريق الظفرة أكثر فرق دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم استقبالاً للأهداف خلال الدقائق العشر الأولى من المباريات، بعدما اهتزت شباكه في الدقيقة الخامسة خلال مواجهته أمس أمام خورفكان، التي انتهت بخسارته 2-3، على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو 1500 متفرج، ضمن الجولة 15.

وتُظهر الإحصاءات أن الظفرة الذي استقبل أهدافاً مبكرة في خمس مباريات هذا الموسم، لم ينجح في العودة خلالها سوى مرة واحدة فقط، مقابل أربع خسائر، كان آخرها لقاء أمس، ما يعكس معاناة واضحة في بدايات المباريات وفقدان التركيز الدفاعي.

وبدأت هذه السلسلة في الجولة الرابعة أمام الوحدة بهدف في الدقيقة التاسعة، قبل الخسارة 2-5، ثم تكرر السيناريو أمام البطائح في الجولة الخامسة بهدف في الدقيقة الخامسة، ورغم ذلك نجح الظفرة حينها في الفوز 3-1، في الاستثناء الوحيد.

وعادت المشكلة للظهور أمام النصر في الجولة الثامنة بهدف عكسي في الدقيقة الرابعة تسبب في الخسارة 0-2، ثم أمام الجزيرة في الجولة التاسعة بهدف في الدقيقة الثامنة وانتهت المباراة بالهزيمة 2-4.

وفي مواجهة خورفكان أمس، استقبل الظفرة هدفاً مبكراً جديداً في الدقيقة الخامسة، ليؤكد استمرار معاناة الفريق مع الانطلاقات المتعثرة، وهو ما يضع علامات استفهام حول الجاهزية الذهنية والتنظيم الدفاعي في الدقائق الأولى من المباريات.