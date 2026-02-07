الهولندية لورينا تفوز بمرحلة دبي في طواف الإمارات للسيدات

تابعت الهولندية لورينا ويبس تألقها في النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات 2026 برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد فوزها بمرحلة (دبي) الثانية، أمس، بعد أداء قوي في المرحلة التي انطلقت من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم، مروراً بأبرز معالم إمارة دبي، ووصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية.

وقطعت نجمة فريق إس دي ووركس مسافة السباق البالغة 145 كيلومتراً بزمن قدره 3 ساعات و38 دقيقة و44 ثانية، متقدمة على الإيطالية كيارا كونسوني من فريق كانيون/سرام زونداكريبتو التي حلّت ثانية، فيما جاءت الهولندية نينكه فينهوفن من فريق فيسما/ليز أبايك في المركز الثالث.