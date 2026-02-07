حمدة السجواني.. مواطنة بعمر 13 سنة تلعب 6 رياضات احترافية

أكدت لاعبة نادي أبوظبي للقوس والسهم، حمدة عادل السجواني، أنها تعيش مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الرياضية بعد دخولها عالم القوس والسهم، مشيرة إلى أن تجربتها مع هذه الرياضة مازالت في بداياتها، لكنها تحمل لها الكثير من الشغف والدوافع للاستمرار، في وقت تمارس فيه أيضاً رياضات عدة بشكل احترافي إلى جانب القوس والسهم وهي: الجوجيتسو، والسباحة، والجودو، والرماية، فضلاً عن رقص الباليه.

وقالت اللاعبة، البالغة من العمر 13 عاماً، لـ«الإمارات اليوم»: «أدرس حالياً في الصف الثامن، وأحرص بشكل كبير على تنظيم وقتي بين الدراسة والتدريبات الرياضية، فالتعليم يمثل أولوية أساسية في حياتي».

وتحدثت حمدة عن تعدد اهتماماتها الرياضية، مؤكدة أن «الرياضة بالنسبة لي أسلوب حياة متكامل، وسبق لي ممارسة هوكي الجليد، لكنني أمارسها حالياً كهواية فقط بسبب كثرة التزاماتي وتداخل مواعيد التدريبات، ما فرض عليّ إعادة ترتيب أولوياتي الرياضية بما يتناسب مع وقتي وقدراتي».

وأضافت: «طموحي المستقبلي يتمثل في أن أصبح طبيبة قلب، وهو حلم أعمل عليه بخطوات ثابتة، دون أن أرى أي تعارض بين التفوق الدراسي وممارسة الرياضة، بل على العكس، الرياضة تساعدني على الانضباط والتركيز وتحمل المسؤولية».

وأكملت حمدة السجواني: «بدايتي مع القوس والسهم كانت متواضعة وبسيطة. الأسبوعان الأولان شكّلا مرحلة تعلم واكتشاف، قبل أن أنتقل للتدريب لمدة أسبوع، وهي الفترة التي شعرت خلالها بنقلة واضحة في مستواي، خصوصاً بعد أن حظي أدائي باهتمام أحد المدربين، الذي تابع تفاصيل لعبي وأسدى لي تعليمات شجعتني كثيراً على الاستمرار».

وأوضحت أن «القوس والسهم يمنحاني شعوراً بالراحة النفسية والتوازن، ولا أنظر إلى اللعبة في الوقت الحالي كمسار احترافي صارم، بقدر ما أراها مهارة قريبة من قلبي، تساعدني على الهدوء والتحكم في الذات».

وتابعت: «أسعى للاستمرار في ممارسة اللعبة وتطوير نفسي تدريجياً دون استعجال النتائج أو فرض ضغوط إضافية على نفسي في هذا العمر، وحصولي على أول ميدالية في القوس والسهم جاء من أول مشاركة رسمية لي، ما شكّل حافزاً معنوياً كبيراً، خصوصاً بعد أن أسهمت، إلى جانب زميلتي وديمة الكعبي ومريم الحوسني، في تحقيق نادي أبوظبي للقوس والسهم المركز الثاني ونيل الميدالية الفضية في منافسات القوس المركب للفرق، ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في الشارقة».

حمدة السجواني:

