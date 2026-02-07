محمد علي: جمهور الوصل «طمّاع».. ومن حقه أن يغضب

أعرب حارس مرمى فريق الوصل محمد علي، عن استيائه من نتيجة التعادل أمام النصر 1-1 في الجولة 15 من دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن الفريق كان يطمح إلى حصد النقاط الثلاث للتمسّك بفرص المنافسة، وتقليص الفارق مع فريق شباب الأهلي «المتصدر» الذي وصل إلى 12 نقطة.

وقال علي: «لم نكن نطمح إلى نقطة واحدة.. كنا نبحث عن الفوز فقط، لأن المنافسة باتت تحتاج إلى ثلاث نقاط في كل مباراة، حاولنا وسعينا، ولكن هذه كرة القدم، ولم يكتب لنا الفوز».

وأوضح أن استقبال هدف مبكر صعّب من مهمة الوصل في «الديربي»، وأضاف: «النصر سجّل هدفاً مبكراً ثم عاد للدفاع، وهذا جعل الأمور أصعب، في الشوط الثاني تعاهدنا على العودة، وقدّمنا شوطًا كبيراً، وصنعنا فرصاً حقيقية وسجّلنا هدف التعادل، لكننا لم ننجح في إحراز هدف الفوز رغم المحاولات».

ووجّه محمد علي رسالة مباشرة إلى جمهور الوصل، عكست حجم الضغط والطموحات العالية داخل النادي، حيث قال: «من حق جمهور الوصل أن يغضب.. جمهور الوصل طمّاع، ومن حقه يطمع بكل أمانة، لا أعرف ماذا أقول لهم سوى الاعتذار». ولم تخدم نتيجة التعادل مع النصر طموحات «الإمبراطور» في تقليص الفارق مع الصدارة، رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق في الشوط الثاني.

ويحتل الوصل المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، فيما يحلق شباب الأهلي في القمة برصيد 38 نقطة.

محمد علي:

. لم نطمح إلى نقطة واحدة من مباراة النصر.. كنا نبحث عن الفوز فقط.