عبدالمجيد حسين: فوز شباب الأهلي على الشارقة خطوة على الطريق الصحيح

وصف نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم، عبدالمجيد حسين، الانتصار الذي حققه شباب الأهلي على الشارقة، أول من أمس، بنتيجة 4-1، ضمن الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين، بأنه «كبير وجميل على فريق بحجم الشارقة»، معتبراً أن الأداء الذي صاحب المباراة كان جيداً، سواء من الناحية الفنية أو التكتيكية، إلى جانب التنوع في تسجيل الأهداف، مشدداً على أن هذا الفوز يُعد خطوة للفريق لتثبيت أقدامه على الطريق الصحيح، لاسيما أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة.

وقال عبدالمجيد حسين في تصريحات صحافية: «الفوز على الشارقة وضع الفريق في موقع إيجابي جيد، ومنحه أريحية في العمل، وأهدافنا دائماً الفوز بالبطولات وتحقيق الإنجازات للنادي. هذا الفوز يُعد خطوة لتثبيت أقدام الفريق على الطريق الصحيح ومنصات التتويج، لكن ذلك لا يعني أن الفريق قد وصل، إذ لاتزال أمامنا مجهودات كبيرة، والطريق لن يكون سهلاً في ظل وجود منافسين شرسين، سواء العين أو الوحدة. وبالتالي، يجب علينا استثمار هذا الفوز بشكل إيجابي، خاصة أمام المنافسين المباشرين، إلى جانب استثمار الحالة الفنية للفريق وعودة بعض اللاعبين إلى مستواهم الطبيعي».

ووصف عبدالمجيد حسين المرحلة المقبلة لشباب الأهلي بأنها ستكون صعبة، مؤكداً ضرورة جاهزية الفريق على المستويين المحلي والآسيوي، مشيراً إلى أن شباب الأهلي لايزال متصدراً بطولة الدوري، إضافة إلى امتلاكه فرصة كبيرة في المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة، وكذلك في بطولة دوري أبطال آسيا للأندية النخبة.

ووصف مشاركة اللاعب البرازيلي جواو مارسيلو في المباراة بأنها كانت مميزة وإيجابية، معرباً عن أمله في عودة اللاعب سردار آزمون تدريجياً إلى الملاعب، لما تمثله عودته من إضافة قوية للفريق، إلى جانب عودة ماتيوس ليما من الإصابة، مؤكداً أن مدرب الفريق، البرتغالي باولو سوزا، نجح في خلق توليفة من اللاعبين تتميز بالتنوع التهديفي، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً.

وبشأن الحديث عن وجود قطيعة بين اللاعب سردار وشباب الأهلي، أكد عبدالمجيد حسين عدم صحة هذه الأنباء، موضحاً أن سردار موجود يومياً في النادي، ويلتزم برنامجاً تدريبياً صباحياً، وآخر مسائياً، مشيراً إلى أنه شارك في التدريبات الجماعية منذ نحو أسبوع أو 10 أيام، مؤكداً أن عودته إلى المباريات ستكون بشكل تدريجي.