لوكا: «العميد» كان قريباً من الفوز بـ «الديربي» لولا تفاصيل بسيطة

أعرب قائد فريق نادي النصر لوكا، عن رضاه الكبير بالأداء الذي قدّمه فريقه في «ديربي دبي» أمام الوصل (1-1) في الجولة 15 من دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكّداً أن اللاعبين ظهروا بتركيز عالٍ منذ الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء، وأن الفريق كان قريباً من انتزاع الفوز لولا تفاصيل بسيطة.

وقال لوكا لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بالأداء. من أول دقيقة وحتى آخر دقيقة كنا في قمة التركيز وقدّمنا مباراة كبيرة. بالطبع كنا نطمح إلى الفوز، لكن بشكل عام نحن راضون عن المستوى والتحكم الكامل في المباراة».

وأشار قائد النصر إلى أن اللقاء شهد للمرة الأولى اعتماد الفريق على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، وهو ما منح الأزرق أفضلية واضحة في السيطرة وبناء الهجمات.

وأضاف: «قدّمنا مجهوداً كبيراً، وتحكمنا في وسط الملعب وأغلقنا كل الثغرات، وهذا ما جعلنا الطرف الأفضل في معظم فترات اللقاء. كنا نريد الفوز ولكن هذه كرة القدم».

وتحدّث لوكا عن أداء اللاعبين الجدد، قائلاً: «اللاعبون الجدد قدّموا إضافة واضحة، وظهروا بمستوى جيد في مباراة بحجم (ديربي الوصل)، وأثبتوا أنهم سيكونون قوة إضافية للفريق في الفترة المقبلة».

ووجّه لوكا رسالة تقدير إلى جماهير النصر، مؤكداً دورهم الكبير في دعم الفريق: «أشكر جمهور النصر على دعمه الدائم. نعلم أنهم غير راضين عن ضياع بعض النقاط السهلة هذا الموسم، لكننا نعدهم بأن نقاتل في كل مباراة من أجل الفوز وتعويض ما فات».