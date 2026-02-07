محمد الخديم: دعم اتحاد الكرة للمدرب المواطن بـ 6000 درهم لا يكفي

أكد مدرب فريق الرديف (تحت 23 سنة) بنادي دبا، محمد عبيد الخديم، أن الدعم الحالي الذي يقدمه اتحاد كرة القدم للمدربين المواطنين، والبالغ 6000 درهم شهرياً لم يعد كافياً، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «قرار اتحاد الكرة بدعم المدرب المواطن بهذا المبلغ مضى عليه نحو 15 عاماً، وذلك لا يكفي في ظل التغير الكبير في الظروف المعيشية وتكاليف الحياة، إذ أتمنى إعادة النظر في قيمة الدعم، بما يساعد المدرب المواطن على الاستقرار والاستمرار دون ضغوط».

وأضاف: «المدرب المواطن قادر على تحقيق النجاح والاستمرار فيه متى ما تحلّى بالصبر والتضحية والإصرار»، مشيراً إلى أن «بداية المشوار التدريبي تتطلب عملاً مكثفاً، وقبول التنازل عن العديد من الأمور، أبرزها الراتب الشهري، لضمان بناء مسيرة تدريبية مستقرة، ومن دون ذلك ستكون مسيرته كمدرب غير مضمونة مستقبلاً».

وأكمل: «التجارب السابقة أثبتت ضرورة تمتع المدرب المواطن بالصبر في بداية مشواره، وقبول العمل برواتب متوسطة، بهدف استثمار الفرصة والتعلّم واكتساب الخبرة»، موضحاً أن «الهدف الأول يجب أن يكون خوض التجربة والتطور التدريجي، وليس المكاسب المادية السريعة».

وأشار الخديم إلى أهمية الاستدامة في تطوير المدرب المواطن علمياً وتدريبياً، وضرورة مواكبة الواقع الكروي الحالي، والاستفادة من فرص المعرفة إلى جانب الخبرة الميدانية. وأكد أن العمل مع الفرق السنية في بداية المشوار التدريبي يُعد خطوة مثالية، كونه يمنح المدرب فرصة التطور التدريجي وصولاً إلى تدريب الفريق الأول، موضحاً أنه خاض هذا المسار بالفعل، وتولى تدريب الفريق الأول في دوري المحترفين موسم 2018-2019، إضافة إلى تجارب عدة في دوري الدرجة الأولى، من بينها منتصف موسم 2024-2025.

وتحدث عن تجربته مع فريق دبا في دوري المحترفين، خلفاً للمدرب السوري محمد قويض، مؤكداً أنها كانت قصيرة لكنها مهمة، رغم صعوبتها، وعدم كفايتها لتفادي الهبوط، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الذي يحظى به من إدارة نادي دبا، برئاسة أحمد سعيد الظنحاني.

واختتم الخديم بالإشارة إلى أبرز إنجازاته، حيث قاد فريق الرديف للمركز الثالث موسم 2020-2021، والخامس موسم 2022-2023، وحقق لقب بطولة تحت 21 سنة موسم 2023-2024، إضافة إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الثالثة موسم 2024-2025، إلى جانب تجربته السابقة مع فريق مسافي، مؤكداً طموحه المستمر في خدمة كرة القدم الإماراتية.