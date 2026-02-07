حصاد المنتخب يرتفع إلى 39 ميدالية في «بارالمبية غرب آسيا»

رفع المنتخب الوطني لأصحاب الهمم رصيده إلى 39 ميدالية ملونة بواقع 10 ذهبيات و13 فضية و16 برونزية، ضمن منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في «مسقط 2026»، بعد حصده 10 ميداليات جديدة خلال منافسات اليوم الثالث للدورة المقامة حالياً في العاصمة العمانية.

وجاءت الميداليات الجديدة بواقع أربع ذهبيات وفضيتين وأربع برونزيات، حيث واصل المنتخب تألقه في ألعاب القوى، بتتويج سلطان الشامسي بذهبية دفع الجلة، وعبدالله المسباحي بذهبية رمي القرص، في حين أحرزت مريم المطروشي ذهبية رمي الرمح، وفي منافسات البوتشيا، أحرزت رئيسة الفلاسي الميدالية الذهبية ضمن فئة «BC4»، لتواصل الرياضة النسائية الإماراتية حضورها المميز في الدورة.

كما نال أحمد الحوسني فضية رمي القرص، ونالت نورة الكتبي فضية دفع الجلة، في حين حصد البرونزيات كل من مايد اللغواني في دفع الجلة، وأحمد النقبي في رمي القرص، ومريم الزيودي في رمي الرمح، وأضاف ثاني الشحي ميدالية برونزية جديدة في منافسات كرة الطاولة.

وعلى صعيد كرة السلة على الكراسي المتحركة، حقق المنتخب الوطني فوزاً كبيراً على نظيره السعودي بنتيجة «57-31».