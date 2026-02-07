ماريوس: إذا انخفض مستوى النصر 5% فسيخسر من أي فريق

أكد مدافع النصر، النرويجي ماريوس هويبراتين، أن فريقه قدّم واحدة من أفضل مبارياته أمام الوصل رغم التعادل 1-1 في الجولة 15 من دوري المحترفين لكرة القدم، مشدداً على أن هذا الأداء يُعد خطوة في الطريق الصحيح نحو استعادة التوازن.

وقال ماريوس لـ«الإمارات اليوم»: «إن الدوري الإماراتي يتميز بتنافس قوي، ما يفرض على اللاعبين الحفاظ على أعلى درجات التركيز في كل مباراة دون أي تراجع».

وكانت مباراة «ديربي دبي» قد شهدت أول من أمس، سيطرة نسبية للوصل في الاستحواذ، مقابل خطورة للنصر عبر الهجمات المرتدة، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط.

وأضاف ماريوس: «كانت مباراة قوية وصعبة، لكن بالمقارنة مع آخر مباراتين، ما قدمناه اليوم يُعد خطوة جيدة للأمام. قاتلنا بقوة وصنعنا فرصاً كافية للفوز، وهم كذلك سنحت لهم فرص كبيرة. الدوري الإماراتي تنافسي جداً، وإذا خفضنا مستوانا 5% فسنخسر من أي فريق، لذلك يجب أن نكون حادّين ذهنياً في كل مواجهة».

وأضاف: «سعيد جداً بوجودي في الإمارات، الجميع هنا كان رائعاً منذ يومي الأول، والنادي عاملني بطريقة مميزة، جئت من أجل القتال، وصناعة الفارق، والمساهمة في الفوز بالألقاب. أشعر بأنني أصبحت جزءاً من المجموعة، وكل مباراة هي فرصة لخدمة الفريق».

وعن دوري المحترفين، قال المدافع النرويجي: «الدوري قوي ويضم لاعبين مميزين وأندية منظمة، أتابع البطولة منذ فترة كبيرة، وأعلم عنه جيداً ويضم فرقاً ومستويات رائعة، إذا قدمنا أفضل ما لدينا يمكننا الفوز على أي فريق، ولكن في حال تراجع الأداء سنواجه صعوبة أمام الجميع».

وتأتي تصريحات هويبراتين بعد مشاركته في مباراته الثانية مع النصر منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات، إذ تعاقدت معه شركة كرة القدم بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم، ضمن خطة النادي لتعزيز الخط الخلفي بخيارات دفاعية مرنة.

ويمتلك هويبراتين مسيرة احترافية بارزة في الدوري النرويجي، حيث لعب لأندية عدة مهمة من بينها ليلستروم، سترومسغودسيت، سانديفيورد، وبودو غليمت الذي توّج معه بلقب الدوري مرتين عامي 2020 و2021، وشارك معه في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، ووصل إلى ربع نهائي نسخة 2021-2022. كما خاض تجربة آسيوية ناجحة مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، توّج خلالها بلقب دوري أبطال آسيا 2021-2022، وشارك في كأس العالم للأندية 2023 وتأهّل لكأس العالم للأندية 2025.