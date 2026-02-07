21 حكماً يديرون الرماية في «ماسترز أبوظبي 2026»

أعلن اتحاد الرماية مشاركة 21 حكماً في إدارة المنافسات المقررة بألعاب الماسترز، «أبوظبي 2026»، بنادي العين للفروسية والرماية على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم. وأكد مدير عام نادي العين للفروسية والرماية محمد راشد الناصري، اكتمال جميع التجهيزات في النادي لاستقبال منافسات الرماية ضمن فعاليات ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، بإشراف اتحاد الرماية واللجنة المنظمة.

وأوضح أن ميادين رماية السكتون والشوزن والهوائي تخضع لتحديثات مستمرة، وتجهيزات متكاملة لاستقبال جميع الفعاليات، وفق معايير عالمية بمتابعة الفرق المختصة، بالإضافة إلى جاهزية جميع الكوادر الأخرى بالنادي، لدعم نجاح الفعاليات.