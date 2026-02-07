مالديني يدخل عالم الاستثمار العقاري بصفقة ضخمة في الإمارات

ذكرت تقارير إعلامية أن أسطورة كرة القدم الإيطالية، باولو مالديني، أعلن شراكة استثمارية كبرى في مشروع عقاري فندقي بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع سلسلة فنادق «إن إتش كوليكشن»، في الإمارات، ما يعكس توجهه الجديد بدخول عالم الأعمال والاستثمار.

وأوضحت صحيفة «كالتشيو إي فينانزا» الإيطالية أن المشروع يتضمن إنشاء منتجع فندقي فاخر على جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، يضم 121 غرفة فندقية و36 وحدة سكنية فاخرة، في مزيج يجمع بين الضيافة الراقية والاستثمار العقاري طويل الأمد.

وأضافت الصحيفة: «تمثل هذه الخطوة تحولاً لافتاً في مسيرة مالديني، الذي قضى 25 عاماً مع نادي ميلان الإيطالي لاعباً، قبل أن يتولى مناصب إدارية في عالم كرة القدم». وتابعت: «يبدو أن القائد السابق للمنتخب الإيطالي قد وجّه بوصلته الآن نحو الاستثمار والأعمال في واحدة من أكثر الأسواق العقارية نمواً في المنطقة».

وأشارت إلى أن «اختيار جزيرة المرجان موقعاً للمشروع لم يأتِ من فراغ، إذ تُعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الإمارات، لما توفره من إطلالات خلابة على الخليج العربي، إلى جانب بنية تحتية متطورة».

وأكملت: «تأتي شراكة مالديني مع سلسلة (إن إتش كوليكشن)، التابعة لمجموعة مينور للفنادق العالمية، لتعزز حضور العلامة التجارية الإسبانية في السوق الإماراتية، كما تضيف بعداً رياضياً وجماهيرياً للمشروع بفضل الاسم العالمي والشهرة الواسعة لمالديني».

وأردفت: «من المتوقع أن يستقطب المشروع شريحة واسعة من المستثمرين وعشاق كرة القدم على حد سواء، خاصة في ظل تزايد الاهتمام العالمي بقطاع الضيافة في الإمارات، التي تستعد لاستضافة العديد من الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى».

ويُشار إلى أن الإمارات شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً من نجوم الرياضة السابقين والحاليين بالاستثمار في مختلف القطاعات، لاسيما العقارات والضيافة، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الجاذبة والتسهيلات الحكومية الداعمة.

