العين يقتنص الجزيرة بـ"طلقة كاكو".. ويضيّق الخناق على شباب الأهلي

سجّل الدولي البارغوياني أليخاندرو كاكو هدفا قاتلا في الدقيقة 83، قاد به فريقه العين لتحقيق فوز ثمين على مضيفه الجزيرة بهدف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد محمد بن زايد في حضور نحو خمسة آلاف متفرج ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليُضيّق «الزعيم» الخناق على شباب الأهلي متصدر الترتيب.

ورفع العين رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، محافظاً على فارق النقطة الواحدة مع شباب الأهلي 38، فيما تجمّد رصيد الجزيرة عند 22 نقطة في المركز الخامس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في وقت كانت فيه المباراة تتجه نحو التعادل السلبي، بعد أداء اتسم بالهدوء وقلة الفرص، قبل أن يطلق كاكو تسديدة قوية من لمسة واحدة من خارج منطقة الجزاء، استقرت في شباك أصحاب الأرض، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وإلى جانب المكسب النقطي، أنهى العين التفوق التاريخي للجزيرة في المواجهات المباشرة الـ34، بعدما حقق انتصاره الثالث عشر في تاريخ لقاءات الفريقين، ليتعادل بذلك مع «فخر أبوظبي» في عدد الانتصارات، مقابل 8 مباريات انتهت بالتعادل.