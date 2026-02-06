بالوتيلي يسجل هدفه الأول .. ويونايتد يهزم الحمرية ويعزز صدارته لدوري الأولى

قاد اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي فريقه الإتفاق في ثاني ظهور له مع الفريق للفوز على مضيفه غلف يونايتد (3-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى بعد تسجيله هدفاً جميلاً في الدقيقة (22) وكذلك مساهمته في المردود الفني الذي قاد زميليه اللبناني علاء مزهر (9) والسويسري دافيد مرياني (33) لتسجيل هدفين آخرين، فيما سجل لفريق غلف يونايتد الجزائري لطفي معاشو في الدقيقة (50).

وأصبح رصيد الاتفاق 9 نقاط ليغادر المركز الأخير الذي كان يتواجد فيه قبل المباراة، ليصبح في المركز 14 وليتجمد رصيد غلف يونايتد عند النقطة 16 في المركز 11.

وفي مباراة ثانية حقق فريق يونايتد فوزاً صعباً على حساب ضيفه الحمرية بهدف نظيف سجله البرتغالي صامويل لويس في الدقيقة (90+1) عزز من خلاله صدارته لترتيب فرق الدوري برصيد 30 نقطة بينما تجمد رصيد الحمرية عند 16 في المركز العاشر.

وحقق فريق العروبة فوزاً ثميناً عندما تغلب على فريق مصفوت بهدف نظيف سجله اللاعب محمد الحمادي في الدقيقة (27) ليصبح العروبة في المركز الثالث برصيد 25 نقطة بينما تراجع مصفوت للمركز الأخير برصيد 6 نقاط.