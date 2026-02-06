الإيطالية بورغيني: طواف الإمارات محطة رئيسية لانطلاق الموسم

أكدت النجمة الإيطالية إليزا لونغو بورغيني، قائدة فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية، أن طواف الإمارات للسيدات يمثل محطة مفصلية لانطلاق موسمها الجديد، مشيدة بالأداء القوي الذي قدّمه الفريق في المرحلتين الأولى والثانية رغم التحديات المناخية والرياح التي أثّرت على مجريات السباق.

وقالت بورغيني، حاملة لقب النسخة الماضية، إن اليوم الأول كان "مزدحمًا وصعبا" نتيجة الرياح التي دفعت النسق إلى الارتفاع، لكنها في الوقت نفسه قلّلت من فرص تفكيك الصفوف داخل المجموعة الرئيسية. وأضافت أن الفريق شعر بحالة بدنية جيدة ونجح في إنهاء المرحلة بمركز ثانٍ “ممتاز”، بفضل العمل الجماعي والتنظيم في الانطلاقة النهائية، معربة عن فخرها بالمستوى الذي ظهر به الفريق.

وأشارت بطلة الطواف إلى أن الهدف في المراحل المقبلة هو تحسين النتائج والمحاولة مجددا، مؤكدة أهمية التركيز الذهني والتعامل مع كل مرحلة على حدة في سباقات المراحل، حيث يصعب التنبؤ بالنتائج النهائية مسبقًا، بينما يبقى بذل أقصى جهد هو العامل الأهم لتحقيق النجاح.

وتحدثت النجمة الإيطالية عن المكانة المتنامية لطواف الإمارات على خريطة السباقات العالمية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالسباق ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ليصبح محطة أساسية لتحضير الدراجين قبل البطولات الأوروبية بفضل تنوع مراحله بين السرعات العالية والرياح الجانبية ومقاطع التسلق، ما يمنح المشاركين فرصة مثالية لاختبار الجاهزية التكتيكية والبدنية مبكرًا.

واختتمت بورغيني تصريحاتها بالتأكيد على أن هدفها الأكبر هذا الموسم يتمثل في المنافسة على لقب "جيرو دي إيطاليا" للسيدات، إلى جانب المشاركة في طواف فرنسا وعدد من سباقات الكلاسيك، معتبرة أن الانطلاقة الجيدة في الإمارات تمنح الفريق دفعة معنوية مهمة لاستكمال موسم قوي على مختلف المستويات.