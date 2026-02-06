خورفكان يواصل صحوته مع كرزنار.. ويحقق انتصاره الثاني على التوالي

واصل فريق خورفكان نتائجه الإيجابية بقيادة مدربه الكرواتي دامير كرزنار، بعدما قاده لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي منذ توليه المهمة الفنية، عقب فوزه على مضيفه الظفرة في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد حمدان بن زايد، بحضور نحو 1500 متفرج، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، في لقاء مثير شهد احتساب أربع ركلات جزاء بواقع اثنتين لكل فريق.

ويُعد هذا الانتصار الثاني لـ«النسور» مع كرزنار، بعد الفوز اللافت الذي حققه الفريق في ظهوره الأول أمام الوصل خارج أرضه بنتيجة 1-0، في مؤشر واضح على التحول الفني والذهني الذي طرأ على أداء الفريق عقب التغيير على مستوى الجهاز الفني، خلفًا للمدرب حسن العبدولي.

وكان خورفكان قد عانى من تذبذب في النتائج خلال الفترة الماضية، قبل أن يتولى كرزنار المهمة، مستفيدًا من خبرته السابقة في الكرة الإماراتية، حيث سبق له العمل مساعدًا للمدرب الكرواتي زوران ماميتش في نادي العين، وظهر الفريق في مباراتي الوصل والظفرة بصورة مغايرة، اتسمت بالجرأة الهجومية والانضباط التكتيكي، ما انعكس إيجابًا على الأداء والنتائج.

وبدأ خورفكان اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق إيلتون فيليبي في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز طارق تيسودالي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وقلّص الظفرة الفارق عبر كريم البركاوي في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك وبسون سانتوس التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70، أيضًا من علامة الجزاء.

ورغم عودة الظفرة إلى أجواء المباراة، أظهر خورفكان شخصية قوية، ونجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة 84 عن طريق ورينسي دو ناسيمنتو من ركلة جزاء، ليحسم المواجهة لصالحه ويؤكد أحقيته بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع خورفكان رصيده إلى 18 نقطة، متقدمًا مؤقتًا إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بانتظار نتيجة مباراة كلباء وعجمان، فيما تراجع الظفرة إلى المركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 16 نقطة.