مدرب النصر: عدم الدفع بمهدي قائدي منذ بداية لقاء الوصل «قرار فني»

كشف مدرب النصر، الصربي سلافيا يوكانفيتش، أن عدم الدفع بلاعب الفريق مهدي قائدي منذ بداية لقاء «العميد» أمام ضيفه الوصل الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، أمس، بافتتاح الجولة الـ15 في دوري المحترفين، يعود لقرار فني، على حد تعبيره.

وقال يوكانفيتش في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «عدم الدفع بمهدي قائدي منذ بداية المباراة يتعلق بخطة اللعب التي استهل بها الفريق المباراة، ولقرار فني مني، خصوصاً أن مهدي انتظم (أول من أمس) بالتدريبات، بعد معاناته الحمى وارتفاع الحرارة». وأضاف: «قدّم النصر مباراة جيدة، وقاتل اللاعبون بقوة من أجل الفوز، ورغم أني لا أؤمن بالحظ، لكننا لم نوفق في المباراة».

وتابع: «أظهر لاعبونا رغبة كبيرة في تنفيذ التعليمات، وعلينا العودة إلى التدريبات بتركيز أكبر للاستعداد إلى لقائنا المقبل أمام العين».

وفي المقابل، ردّ مدرب الوصل، السويدي مسعود ميرال، على الأسئلة المتكررة حول مستقبله مع الفريق، قائلاً: «تعرضت لهذا السؤال حول مصيري مع الوصل لمرات عدة من قبل، واليوم الذي سيتعاقد فيه الوصل مع مدرب يطوّر الفريق، فسأكون سعيداً للغاية».

وأضاف: «قدمنا مباراة جيدة أمام النصر، وحاولنا في بداية اللقاء اللعب بحذر أكبر، خصوصاً أن النصر لعب بعدد مختلف من العناصر الجدد، وكان لابد من التعرف إلى الأسلوب الذي سيتبعه المنافس».

وأضاف: «خلقنا عدداً من الفرص في الشوط الأول، وتحدثنا مع اللاعبين خلال استراحة الشوط الثاني بأننا بحاجة إلى التركيز، وأننا لم نملك المساحات ذاتها التي أتيحت لنا في الشوط الأول، وأنا سعيد بالأداء والرغبة الكبيرة التي أبداها لاعبو الوصل بالشوط الثاني في إدراك التعادل».