سوزا: شباب الأهلي تخطى «عائق كارتاربيا» قبل المباراة مباشرة.. وهزم الشارقة

أكّد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن «فرسان دبي» حقق فوزاً مهماً على مضيفه الشارقة 4-1، أمس، في الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم، على الرغم من العائق الذي واجهه الفريق قبل بداية اللقاء مباشرة، بعد الاضطرار إلى استبدال كارتابيا للإصابة، ليحل مكانه يحيى الغساني.

وقال سوزا في مؤتمر صحافي: «هذا الفوز يُمثّل نقطة تحول مهمة جداً في مسيرة الفريق بدوري المحترفين، وفخور جداً بما قدمه اللاعبون، وبالروح الواحدة التي ظهروا بها، والتضحيات التي بذلوها من أجل الفريق».

وبهذا الفوز، عزّز شباب الأهلي صدارته للدوري برصيد 38 نقطة، فيما تجمّد رصيد الشارقة عند 17 نقطة، ليبتعد «الملك» عملياً عن سباق المنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة بداية قوية من الضيوف، حيث افتتح برونو ليموس التسجيل مبكراً لشباب الأهلي (6)، قبل أن ينجح الشارقة في إدراك التعادل عبر فراس بالعربي (42)، وكانت نقطة التحول الأبرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إيغور كورنادو، ليُكمل الشارقة اللقاء منقوص العدد.

واستغل شباب الأهلي النقص العددي بأفضل صورة، فاستعاد التقدم سريعاً (50) عبر يحيى الغساني، قبل أن يُعزّز سعيد عزت الله النتيجة بالهدف الثالث (65)، وسط تراجع واضح في قدرة أصحاب الأرض على مجاراة نسق المباراة.

ومع اندفاع الشارقة المتأخر ومحاولاته لتقليص الفارق، استغل شباب الأهلي المساحات، ليختتم جواو مارسيلو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع (87)، مؤكداً تفوق «فرسان دبي» ومُسدلاً الستار على ليلة صعبة لجمهور «الملك».