غياب 7 لاعبين يستنزف الوحدة بتعادل مُكلف أمام البطائح

دفع فريق الوحدة ثمن الغيابات المتواصلة وانعكاساتها الفنية، بعدما خاض مباراته السابعة على التوالي وهو يفتقد عناصر مؤثرة، في مشهد تحوّل إلى عنوان ثابت لمسيرة «أصحاب السعادة» خلال الجولات الأخيرة، وانعكس مباشرة على الأداء والنتائج، بسقوطه أمس، في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه البطائح، ضمن الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم، ليكتفي الفريق برفع رصيده إلى 30 نقطة.

ودخل الوحدة المواجهة على استاد آل نهيان وهو يعاني غياب سبعة لاعبين دفعة واحدة، ما قيّد خيارات المدرب الجديد، السلوفيني داركو ميلانيتش، وأثر في التوازن بين الخطوط، خصوصاً في فترات الحسم.

وغاب كل من فاكوندو دانيال، وفافور أوجبو، ولوكاس بيمنتا بداعي الإيقاف، فيما افتقد الفريق خدمات الرباعي كريستيان بينتكي، وروبين فيلب، وجيرونيمو ريفيرا، وعلاء زهير بداعي الإصابة، علماً بأن الأخير يواصل الغياب منذ تعرضه لإصابة مع المنتخب الوطني خلال المشاركة في كأس العرب.

ويتصدر «العنابي» قائمة الفرق الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء هذا الموسم بواقع خمس حالات طرد، بالتساوي مع بني ياس، وهو رقم يعكس معاناة إضافية على صعيد الانضباط، وأسهم بشكل مباشر في تعقيد المشهد الفني.

وتعود آخر مباراة خاضها الوحدة بصفوف مكتملة إلى مواجهة دبا في 21 نوفمبر 2025، ضمن الجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل 1-1.