اتحاد الرياضات البحرية يطّلع على خطته الاستراتيجية «2026 - 2028»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية قرارات تنظيمية واستراتيجية، خلال اجتماعه الأول للدورة الجديدة، بمقره في دبي، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان.

وقال الاتحاد، في بيان أمس، إن الاجتماع أكّد أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة الرياضات البحرية، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الأندية، بما يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، واعتمد المجلس اختيار خالد جاسم المدفع نائباً لرئيس الاتحاد، كما اطّلع على الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2026-2028، التي تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتطوير الرياضات البحرية وفق أفضل الممارسات، كما اعتمد المجلس قرار تكليف العضو خالد خميس بن دسمال بتولي مهام الأمين العام للاتحاد، مع توجيه الشكر والتقدير إلى الأمين العام السابق، أحمد علي الشرياني، على جهوده خلال فترة عمله.

وناقش المجلس عدداً من الجوانب المالية والإدارية، في إطار الحرص على تطوير الأداء المؤسسي، واعتمد تشكيل اللجان الرئيسة للاتحاد للدورة الجديدة، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد تقرير شامل بالإنجازات لرفعه إلى وزارة الرياضة.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية على ترسيخ مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، وتعزيز دوره مظلةً وطنيةً للرياضات البحرية، بما يواكب توجهات وزارة الرياضة، ويسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي البحري على المستويين المحلي والدولي.