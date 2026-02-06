انتصارات إماراتية وكويتية في «طائرة عربية السيدات»

حققت فِرَق الشارقة الرياضي للمرأة، والوصل الإماراتي، والفتاة الكويتي، انتصارات لافتة في افتتاح منافسات الكرة الطائرة ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي تستضيفها الشارقة.

وتغلب الوصل على فريق أكاد عنكاوا العراقي بنتيجة (3-1)، في لقاء امتد 119 دقيقة، ليكون الأطول في اليوم الأول، في حين فاز فريق الفتاة الكويتي على الشبيبة البوشرية اللبناني (3-0)، في لقاء استغرق 84 دقيقة، واستهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة مشواره في البطولة بانتصار على فريق تلدرة السوري (3-0).

وتُقام منافسات الكرة الطائرة ضمن برنامج النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تضم تسع ألعاب فردية وجماعية، وتستضيفها الشارقة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري، بمشاركة 65 فريقاً يُمثّلون 16 دولة عربية.

وشهدت المنافسات حضوراً جماهيرياً كبيراً أسهم في رفع وتيرة الحماسة داخل الصالة، في مشهد يعكس الاهتمام المتنامي برياضة الكرة الطائرة النسائية على مستوى الأندية العربية.

كما شهدت مباريات الافتتاح تطبيق تقنية «فيديو تشالينج» للمرة الأولى في منافسات الكرة الطائرة ضمن الدورة، ما أضفى مزيداً من الشفافية على القرارات التحكيمية، وعزّز فاعلية إدارة المباريات وفق اللوائح المعتمدة.

وتحظى منافسات اللعبة بالاعتماد الدولي، بما يُعزّز القيمة الفنية للمشاركة، إلى جانب حضور طاقم تحكيمي آسيوي معتمد، بعد حصول التحكيم في البطولة على اعتماد قاري من الاتحاد الآسيوي للعبة، حيث صُنّفت منافسات الكرة الطائرة ضمن بطولات المستوى المناطقي (Zonal Level Event)، ما يتيح احتسابها رسمياً ضمن برامج تقييم وتدرّج الحكام الآسيويين (AIRCC).

ومن المقرر أن يشهد اليوم الجمعة إقامة ثلاث مواجهات ضمن الجولة الثانية، حيث يلتقي الشبيبة البوشرية اللبناني مع أكاد عنكاوا العراقي عند الساعة الثالثة عصراً، تليها مواجهة الفتاة الكويتي مع تلدرة السوري عند الخامسة مساء، على أن تُختتم مباريات اليوم بلقاء يجمع الشارقة الرياضي للمرأة مع الوصل في قمة إماراتية مرتقبة.