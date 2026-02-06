5 تحديات أمام كلباء لتحقيق أول فوز على أرضه في الموسم

يتطلع فريق كلباء إلى تحقيق أول فوز له على ملعبه في الموسم الحالي من دوري المحترفين، بعدما انتهت جميع المباريات التي خاضها على أرضه وأمام جمهوره إما بالتعادل وإما بالخسارة، وذلك في المباراة التي يستضيف فيها فريق عجمان غداً، والتي تحظى بأهمية كبرى، إذ يبلغ رصيد كلباء 16 نقطة في المركز التاسع، مقابل 14 نقطة لعجمان في المركز الـ11.

«الإمارات اليوم» ترصد خمسة تحديات محتملة تواجه كلباء على ملعبه في سعيه إلى تحقيق أول فوز، على النحو الآتي:

أهمية النقاط

يدخل كلباء أمام تحدٍّ كبير لتحقيق الفوز، خصوصاً أن عجمان يلعب بطموح تحقيق نتيجة إيجابية، وعدم الخسارة، تفادياً لدخوله في منطقة الخطر، في ظل اقتراب فريقي البطائح وبني ياس، اللذين يملكان 11 نقطة لكل منهما، ما يجعل المباراة عالية المستوى.

اللعب الهجومي

يحتاج كلباء إلى اعتماد أسلوب هجومي والتخلي عن النهج الدفاعي الذي انتهجه في أغلب مبارياته، سواء على ملعبه أو خارج أرضه، مع اللعب بأكثر من مهاجم لزيادة عدد الهجمات والتسديدات على المرمى، خصوصاً في ظل امتلاكه مهاجمين مميّزين، مثل سيكو بابا، إلى جانب شهريار وياسر حسن.

اليقظة من المرتدات

يجيد فريق عجمان تنفيذ الهجمات المرتدة، ونجح في تسجيل أهداف مؤثرة من خلالها في أكثر من مباراة، ما يتطلب من كلباء الحذر الشديد، وعدم استقبال أهداف مبكرة قد تُصعّب عليه مهمة الفوز.

التركيز الدفاعي

شهدت معظم المباريات التي خاضها كلباء على ملعبه تراجعاً في تركيز خط الدفاع، ما أدى إلى ارتكاب أخطاء استغلها المنافسون في تسجيل الأهداف، وهو ما يستدعي رفع مستوى التركيز الدفاعي، إلى جانب الاعتماد على مدافعين يتمتعون بالخبرة.

الحضور الجماهيري

يعاني كلباء ضعف الحضور الجماهيري في مدرجات ملعبه، مقارنة بجمهور عجمان الأكثر حضوراً وتأثيراً، وفي حال استمرار غياب الدعم الجماهيري، فإن ذلك سيُشكّل تحدياً إضافياً قد يؤثر في حظوظ «النمور» لتحقيق أول فوز لهم على أرضهم هذا الموسم.