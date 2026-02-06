أضواء الدرجة الأولى على بيرلو وبالوتيلي

يواجه فريق يونايتد ضيفه الحمرية في قمة منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الأولى، والتي ستقام على ملعب مدينة دبي الرياضية عند الساعة 18:35 اليوم، في حين يواجه فريق مصفوت على ملعبه ضيفه العروبة عند الساعة الخامسة والربع، وهو التوقيت نفسه لمباراة غلف يونايتد مع الاتفاق.

وتُستكمل مواجهات الجولة غداً بإقامة أربع مباريات، تجمع الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، والإمارات مع الذيد، وحتا مع مجد، ودبا الحصن مع سيتي.

وتتجه الأنظار نحو مدرب يونايتد الإيطالي أندريا بيرلو، لمواصلة نغمة الانتصارات، وكذلك نحو مواطنه لاعب الاتفاق ماريو بالوتيلي، الذي يخوض المباراة الثانية له بقميص فريقه، وسط آمال كبيرة في أن يسهم في إنقاذ فريقه الذي يحتل المركز الأخير في ترتيب المسابقة.

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، يليه الفجيرة والعربي برصيد 25 نقطة لكل منهما، ثم دبا الحصن برصيد 24 نقطة، فالذيد بـ23 نقطة، ثم حتا والعروبة ولكل منهما 22 نقطة، والإمارات (الصقور) برصيد 21 نقطة، يليهم سيتي والحمرية وغلف يونايتد برصيد 16 نقطة لكل فريق، ثم الجزيرة الحمراء بـ11 نقطة، ومجد بـ10 نقاط، وأخيراً مصفوت والاتفاق ولكل منهما ست نقاط.

ويتطلع يونايتد إلى تعزيز صدارته للترتيب، في حين يسعى الحمرية إلى مغادرة المراكز المتأخرة، في المواجهة التي تجمعهما وتُعدّ الأبرز في الجولة الحالية، خصوصاً بعد فوز يونايتد على الوحدة وتأهله إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة أخيراً.

في المقابل، يطمح فريق الحمرية، بقيادة الحارس ماجد ناصر، إلى استئناف نتائجه الإيجابية والاقتراب من منطقة المنافسين.