فهد حديد: اللاعب الإماراتي سيواجه تحديات معيشية إذا لم يخطط لما بعد الاعتزال

نصح اللاعب الدولي السابق فهد حديد، اللاعب الإماراتي المحترف في كرة القدم بالاهتمام بوضعه المالي جيداً، والتخطيط لمرحلة ما بعد الاعتزال حتى لا يواجه ظروفاً وتحديات معيشية صعبة، مشيراً إلى أنه من الأفضل أن يعمل بوظيفة موازية إلى جانب كرة القدم حتى يضمن مستقبله بعد انتهاء مسيرته الكروية.

وقال لاعب مصفوت الحالي فهد حديد (32 سنة) لـ«الإمارات اليوم»: «لاعب كرة القدم بحاجة إلى أي وسيلة تؤمّن له مستقبله، أو تأمين وظيفة عمل تساعده على ضمان حياته في مرحلة ما بعد الاعتزال وأنا شخصياً، لو عاد بي الزمان إلى الوراء لاخترت لعب كرة القدم، ولكن بجانب ذلك كنت أمّنت عملاً ما آخر، لضمان حياة مريحة بعد فترة الاعتزال».

وأضاف: «على الرغم من الرواتب العالية التي يتقاضاها بعض لاعبي كرة القدم، فإنهم معرضون للمرور بظروف صعبة أو قاسية، ما يترتب عليه أهمية البحث عن ضامن لحياتهم المستقبلية».

وأكد فهد حديد أنه صُدم بما حدث معه بالنزول للعب في دوري الدرجة الأولى في عُمر صغير، وقال: «ليس سهلاً على اللاعب الذي سبق له تمثيل أندية جماهيرية الانتقال للعب في صفوف أندية القسم الثاني في دوري الدرجة الأولى لأسباب عدة، منها أسلوب اللعب والطموح والإمكانات المادية وغياب الجمهور والتحول من اللعب كونك محترفاً إلى اللعب بصفتك هاوياً»، مشيراً إلى أنه اضطر إلى التعامل مع ذلك للاستمرار في ممارسة كرة القدم التي يستمتع بها ولا يمكنه مفارقتها بسهولة.

وقال: «سبق لي اللعب بصفوف سبعة أندية في المحترفين وهي الشارقة، والوصل، والنصر، والعين، وخورفكان، والإمارات، وحتا، قبل الانضمام لصفوف فريق سيتي، وحالياً مع مصفوت ضمن دوري الدرجة الأولى (الهواة) بمجموع 9 أندية، ما يمثل سيرة ذاتية جيدة بالنسبة لي، فضلاً عن تمثيل المنتخبات الوطنية في الفئات العمرية وثقتي عالية بأن الشغف بكرة القدم سيساعدني على مواصلة مسيرتي الكروية والعودة للعب في دوري المحترفين».

وتحدث أنه انتقل للعب في صفوف مصفوت بعد رحلة جيدة مع فريق سيتي ويطمح تدريجياً للعودة واللعب مع الفرق التي تنافس في التأهل والصعود لدوري المحترفين.

خطأ استراتيجي

وكشف فهد حديد أنه ارتكب خطأً استراتيجياً كبيراً في حياته الكروية عندما انتقل من نادي الشارقة للعب في أندية أخرى، وقال إن الشارقة هو النادي الذي اكتشفه وطوّره ووضعه على أعتاب النجومية، مؤكداً أنه سيبقى بيته الكبير والأول.

واستذكر فهد حديد التصريح الذي أدلى به الأسطورة العالمية الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا عندما كان مدرباً للوصل، إذ قال عنه إنه سيكون أحد اللاعبين البارزين في الكرة الإماراتية، وقال إن إشادة مارادونا به وسام على صدره، وإنه راضٍ عن نفسه ومسيرته الكروية بشكل كبير وإنه قدم مستويات فنية نالت إعجاب الجمهور والمدربين وذكرياته جميلة في جميع الأندية التي لعب لها وطموحه تقديم الأفضل في المحطات المقبلة.

وعن مرحلة ما بعد الاعتزال، قال إنه يعمل حالياً على إعداد نفسه ليصبح وكيل أعمال لاعبين عالمياً، وهي الوظيفة التي ستبقيه إلى جوار لعبته التي أحبها وأمضى فيها أجمل سنوات عمره.