109 خيول تتنافس على ألقاب الأمسية الـ 11 في «كرنفال سباقات دبي»

ينظم نادي دبي لسباق الخيل غداً، الأمسية الـ11 في موسم «كرنفال سباقات دبي»، على مضمار ميدان «العالمي»، بمشاركة 109 خيول تتنافس في ثمانية أشواط، ترعاها «عزيزي للتطوير العقاري» بإجمالي جوائز تبلغ 1.8 مليون درهم، وتستهل الأمسية بالشوط الافتتاحي، الوحيد المخصص للجياد العربية الأصيلة، لفئة «التكافؤ» عمر أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1600 متر على الأرضية الرملية، بمشاركة 16 خيلاً، وتبلغ جوائزه المالية 140 ألف درهم.

وتواصل الإثارة طريقها نحو الشوط الرابع، أول الأشواط الرئيسة البالغ جوائز كلّ منها 350 ألف درهم، بعد أن استقطب الشوط 13 خيلاً من خيرة خيول مسافة 1200 متر عشبي، للتنافس على لقب سباق «دبي تروفي» المخصص للخيول حسب العمر والنتائج، يبرز منها المهر «ماكسيمايزد» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وتبرز ضمن قائمة الجياد الدولية المنافسة على لقب الشوط الرابع، المهر «فلاينغ كوميت» بشعار فريق «فكتوريوس فوريفر» بإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد.

وتعاود الإثارة في الشوط السادس «لورد جيلترز» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة التكافؤ لخيول من عمر ثلاث سنوات فما فوق، في سباق استقطب 16 من خيرة جياد مسافة 1800 متر عشبي، يبرز منها «أركفيست» بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب سالم بن غدير.