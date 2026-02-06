إيفيتش: العين جاهز لـ «100 دقيقة كلاسيكو» أمام الجزيرة

يأمل مدرب فريق العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، أن يحافظ لاعبوه على أعلى درجات التركيز طول 100 دقيقة كاملة، على حد تقديره لزمن المباراة بالوقت بدل الضائع، عندما يواجهون الجزيرة في «كلاسيكو أبوظبي» رقم 34، الذي يجمع الفريقين في الساعة 20:00 من مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري المحترفين لكرة القدم، في وقت يدخل فيه «فخر أبوظبي» المواجهة متحفزاً بدوره بحثاً عن انتصار يعيده إلى دائرة الصراع، ولو على بطاقات التأهل للمشاركات الخارجية.

وتبدو الضغوط أكبر على العين، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، إذ لا يملك سوى خيار الفوز إذا أراد الحفاظ على حظوظه القوية في المنافسة على لقب الدوري، الغائب عن خزائنه منذ سنوات، رغم النجاحات القارية التي حققها الفريق، وأبرزها التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في كأس العالم للأندية بمسماها الجديد.

وكانت مواجهة الدور الأول التي أُقيمت على استاد هزاع بن زايد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، في مباراة تنافسية أثّرت لاحقاً في صدارة «الزعيم»، غير أن مواجهة اليوم قد تحمل سيناريو مختلفاً.

وقال إيفيتش خلال المؤتمر الصحافي قبل اللقاء: «علينا أن نحافظ على تركيزنا حتى اللحظة الأخيرة، فالمباراة قد تمتد إلى 100 دقيقة مع الوقت المحتسب بدل الضائع، لذلك يجب أن نكون في أعلى درجات الجاهزية، لتحقيق هدفنا بالحصول على النقاط الثلاث».

وشدد مدرب العين على أهمية التوازن بين الواجبين الدفاعي والهجومي، موضحاً أن الفريق أجرى سلسلة من التدريبات عقب مواجهة دبا في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، تم خلالها إعداد خطة واضحة للمباراة.

وأضاف: «ندرك أننا نواجه منافساً قوياً، وتدربنا خلال الأيام الماضية على تفاصيل المواجهة، سواء في اللعب المفتوح، أو الكرات الثابتة، أو التحولات بين الدفاع والهجوم».

في المقابل، يدخل الجزيرة المواجهة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ويعاني تذبذباً في النتائج أفقده فرصة الاقتراب من فِرَق الصدارة، إذ جمع أربع نقاط فقط من أصل 12 ممكنة منذ بداية العام الجاري.

ويخوض «فخر أبوظبي» اللقاء بصفوف مكتملة، مدركاً أهمية تحقيق الفوز على «الزعيم» من أجل الإبقاء على حظوظه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للمشاركات الخارجية.

وشهدت مواجهات الفريقين في دوري المحترفين 33 مباراة، تفوّق فيها الجزيرة بتحقيقه 13 انتصاراً مقابل 12 للعين، في حين انتهت ثماني مباريات بالتعادل، وسجّل «فخر أبوظبي» 57 هدفاً في شباك العين، منها 43 هدفاً استقبلها الحارس خالد عيسى، في حين أحرز العين 59 هدفاً، كان للمهاجم لابا كودجو 13 منها.

الظفرة - خورفكان

يبحث الظفرة وضيفه خورفكان عن تعزيز موقعهما في وسط جدول الترتيب، وتفادي الدخول مبكراً في دوامة صراع الهبوط، وذلك حينما يتواجهان في الساعة 5:25 مساءً على استاد حمدان بن زايد في لقاء متكافئ.

ويحتل الظفرة المركز الثامن برصيد 16 نقطة، وكان قد خسر بصعوبة في الجولة الماضية على ملعبه أمام الشارقة، في حين يأتي خورفكان في المركز الـ10 برصيد 15 نقطة، منتشياً بفوز مهم حققه خارج أرضه في الجولة الماضية على حساب الوصل.

وسبق أن التقى الفريقان في تسع مباريات بدوري المحترفين، حقق خلالها كل فريق أربعة انتصارات، مقابل تعادل وحيد، كان في فبراير 2009 وانتهى من دون أهداف، ولم يعرف الظفرة التعادل في آخر 19 مباراة خاضها على أرضه في دوري أدنوك للمحترفين (فاز بسبع مباريات وخسر 12).

وسجّل خورفكان 19 هدفاً في شباك الظفرة، مقابل 17 هدفاً سجّلها الظفرة في مرمى خورفكان، في الدوري.