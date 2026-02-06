«زيزو» يغيب عن الأهلي المصري 3 أسابيع

أكّد الأهلي رابع ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، إصابة لاعبه الدولي أحمد سيد (زيزو) بشدّ من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، قد تُبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وقال الأهلي في بيان إنه «تم منح اللاعب راحة سلبية لمدة 3 أيام، لتنفيذ الإجراءات الطبية المتبعة، يبدأ بعدها برنامج تأهيل وعلاج طبيعي».

ولم يكشف الأهلي عن مدة غياب لاعبه، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن زيزو قد يغيب حتى 3 أسابيع، ما يعني أنه لن يكون ضمن حسابات الفريق في مواجهتَي شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ضمن دوري أبطال إفريقيا.