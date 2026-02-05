الهولندية لورينا ويبس بطلة مرحلة "المسعود".. وتتصدر طواف الإمارات للسيدات

فازت الهولندية لورينا ويبس بالمرحلة الأولى من طواف الإمارات للسيدات 2026 في نسخته الرابعة، المقام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بعد أداء قوي في مرحلة المسعود لتأجير المعدات التي امتدت من ساحل المغيرة في مدينة المرفأ حتى خط النهاية في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتصدرت ويبس المرحلة الأولى بعدما قطعت مسافة السباق البالغة 111 كيلومتراً بزمن قدره ساعتان و26 دقيقة و17 ثانية، متقدمة على الأيرلندية لارا غيليسبي، نجمة فريق الإمارات إيه دي كيو، التي حلت في المركز الثاني، فيما جاءت البريطانية زوي باكستيد، نجمة فريق كانيون سرام الألماني، في المركز الثالث.

وعقب ختام المرحلة، حصدت ويبس القميص الأحمر لمتصدرّة الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، كما نالت القميص الأخضر المخصص لمتصدرّة ترتيب النقاط برعاية مبادلة.

وفازت البريطانية زوي باكستيد بالقميص الأبيض لأفضل متسابقة شابة برعاية برجيل القابضة، فيما أحرزت الهولندية فيمكه دي فريس، نجمة فريق فيزما ليز ابايك الهولندي، القميص الأسود المخصص لمتصدرّة مرحلة السرعة المتوسطة برعاية الدار.

وشهد انطلاقة المرحلة الأولى الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، والمدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في المجلس طلال الهاشمي، ومدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس عبدالرحيم الزرعوني، إلى جانب ممثلي المسعود للمعدات نورما شاهين وخالد المسعود، وسهيد أبو حامد ممثل مدن.

وأكدت لورينا ويبس، الفائزة بالمرحلة، أن الفوز يمثل بداية رائعة للموسم، مشيرة إلى أن فريقها قدم عملاً جيداً في آخر عشرة كيلومترات، وأضافت:" كنا نعلم من تجربتنا قبل عامين أن هذه نهاية صعبة، فالمسار المستقيم طويل جداً، واستفدنا من فرق أخرى في الجزء الأخير من السباق، ولحسن الحظ حصلت على فجوة مناسبة للانطلاق في السبرينت الأخير..قلت هذا الصباح إن الفوز بمرحلة واحدة هو هدفي، لكننا سنحاول الفوز بالمرحلتين القادمتين أيضاً".

توج الفائزات بالقمصان كل من عارف حمد العواني، ومدير إدارة المرور والدوريات (منطقة الظفرة) العقيد سيف محمد العامري، وقريبة براك المزروعي مدير مكتب وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة طلال الهاشمي، وممثل وزارة التربية والتعليم موزة سيف المنصوري.