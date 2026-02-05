هزم الشارقة بنتيجة ثقيلة.. شباب الأهلي يكتب صدارة الدوري بالخط الأحمر

دفع فريق شباب الأهلي منافسه الشارقة بعيداً عن سباق المنافسة على لقب دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما تغلّب عليه بنتيجة 4-1 اليوم الخميس، على استاد الشارقة، بحضور تجاوز 4 آلاف متفرج، ضمن منافسات الجولة الـ15 من المسابقة.

وبهذا الفوز، عزّز «فرسان دبي» صدارتهم لجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، مواصلين ترسيخ تفوقهم في القمة، فيما تجمّد رصيد الشارقة عند 17 نقطة، ليبتعد «الملك» عمليا عن سباق المنافسة على لقب الدوري مع دخول البطولة لمرحلة متقدمة.

وشهدت المباراة بداية قوية من الضيوف، حيث افتتح برونو ليموس التسجيل مبكرًا لشباب الأهلي في الدقيقة 6، قبل أن ينجح الشارقة في إدراك التعادل عبر فراس بلعربي في الدقيقة 42، وكانت نقطة التحول الأبرز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه إيغور كورنادو، ليُكمل الشارقة اللقاء منقوص العدد، ما أثّر بشكل واضح على توازنه الفني والذهني.

واستغل شباب الأهلي النقص العددي بأفضل صورة، فاستعاد التقدم سريعًا في الدقيقة 50 عبر يحيى الغساني، قبل أن يعزز سعيد عزت الله النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 65، وسط تراجع واضح في قدرة أصحاب الأرض على مجاراة نسق المباراة.

ومع اندفاع الشارقة المتأخر ومحاولاته تقليص الفارق، استغل شباب الأهلي المساحات، ليختتم جواو مارسيلو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 87، مؤكّدًا تفوق «فرسان دبي» ومُسدلاً الستار على ليلة صعبة لجماهير «الملك».