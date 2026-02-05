اتحاد الرجبي يرسم خارطة الطريق حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028

عقد اتحاد الإمارات للرجبي، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الأربعاء، اجتماعه الأول لمجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تمتد حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك في مجلس الشيخ محمد بن مكتوم، بحضور جميع أعضاء المجلس، لمناقشة ملفات اللعبة وخطط تطويرها خلال المرحلة المقبلة.

واعتمد مجلس الإدارة خطة مشاركة المنتخبات الوطنية لعام 2026، إلى جانب اعتماد خطة المستوى العالي للفترة من 2026 إلى 2032 ضمن الخطة الاستراتيجية للاتحاد، التي تستهدف الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في بريزبين بأستراليا، وتحقيق ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية بالدوحة 2030.

وأكد أمين عام الاتحاد محمد سلطان الزعابي، أن الاجتماع شكّل محطة مفصلية لانطلاقة المرحلة الجديدة، وقال: الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وضع خارطة طريق واضحة لمرحلة مهمة في مسيرة الرجبي الإماراتي، حيث تم اعتماد خطط طموحة تستهدف تطوير المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها القاري والدولي، وصولًا إلى تحقيق أهدافنا في البطولات الكبرى.

وقال الزعابي: "نركز خلال المرحلة المقبلة على الاستثمار في تطوير اللاعبين واللاعبات المواطنين، وبناء منظومة مستدامة تبدأ من القاعدة، إلى جانب تعزيز الشراكات والرعايات بما يضمن تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028".

وتم خلال الاجتماع مناقشة مشاركة المنتخبات الوطنية في منافسات هذا العام، حيث تقررت مشاركة منتخبي الرجال والسيدات في بطولة العرب لسباعيات الرجبي بالمغرب، إلى جانب مشاركة منتخبي سباعيات الرجال والسيدات في سلسلة سباعيات آسيا على جولتين في سريلانكا والصين، كما يشارك منتخب فئة 15 لاعبًا في البطولة الآسيوية إلى جانب منتخبات هونج كونج وسريلانكا وكوريا الجنوبية، بينما يشارك منتخب تحت 18 سنة للشباب والشابات في كأس آسيا بالصين.

وفي خطوة هيكلية مهمة، قرر مجلس الإدارة إلغاء جميع اللجان العاملة بالاتحاد، والاكتفاء بلجنة «رفعة الرجبي – RRR» لدعم الاتحادات الشقيقة، واعتماد نظام العمل بالملفات، بحيث يندرج ملف المنتخبات الوطنية تحت الأمانة العامة، ويشارك جميع الأعضاء في ملف الرعايات. كما تقرر خصخصة مسابقة الدوري عبر لجنة خارجية لإدارة المسابقة، إضافة إلى لجنة مستقلة للحكام، بما يسهم في رفع مستوى التنافس بين الفرق.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه خلدون المليح، مشرف تطوير الرجبي ومدرب فريق شاهين، وفلاديلفيا أولاندو، مشرفة تطوير الرجبي ومدربة السيدات، حول مسار تطوير اللاعبين واللاعبات المواطنين من خلال المدارس وتنظيم بطولات مصغرة في مختلف إمارات الدولة، وصولًا إلى بطولة كبرى ضمن مبادرة «طريق اللاعب الإماراتي» بالشراكة مع بنك HSBC.

كما استعرض الاجتماع الخطة التسويقية السابقة التي قدمتها لجنة التسويق، والتي أظهرت ارتفاع عوائد الرعاية العينية والمادية بنسبة 300% مقارنة بالسنوات الماضية، مع التأكيد على استمرار دعم هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة تنفيذ خطط واستراتيجية الاتحاد.

وتضمن الاجتماع عرض خطة تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد وربطه بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قدمت ريم مصطفى، المسؤولة الإعلامية بالاتحاد، عرضًا حول تطور الإعلام الرقمي خلال عامي 2024 و2025، والأرقام التي حققتها المنصات المختلفة، إضافة إلى الرؤية المستهدفة لعام 2026.

واعتمد مجلس الإدارة التقرير المالي الختامي، وأقر ميزانية الاتحاد لعام 2026، كما ناقش البحث عن بدائل لمنصبي المدير التنفيذي والمدرب العام، عقب قبول استقالة أبولو بيرليني التي تنتهي بنهاية فبراير الجاري، على أن يبدأ الاتحاد الأسبوع المقبل الإعلان عن شغل الوظيفتين واستقبال السير الذاتية ودراستها من قبل لجنة مختصة من المكتب التنفيذي.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وأعضاء مجلس الإدارة الشكر للمدرب أبولو بيرليني على جهوده خلال الفترة الماضية، والتي شهدت قفزة نوعية في نتائج وتصنيف منتخب الإمارات دوليًا، حيث ارتقى من خارج المئة إلى المركز الأربعين عالميًا، كما تقرر تكريمه وتعيينه سفيرًا لاتحاد الإمارات للرجبي تقديرا لإسهاماته في تطوير اللعبة.