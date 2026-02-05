الوحدة يخذل جمهوره.. وينزف نقطتين أمام البطائح

واصل الوحدة نتائجه المخيبة، بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 على أرضه أمام ضيفه البطائح، اليوم الخميس، على استاد آل نهيان، بحضور نحو ألف متفرج، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وكانت جماهير «العنابي» تنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين، عقب الخروج المفاجئ من بطولة كأس رئيس الدولة على يد يونايتد، أحد أندية الدرجة الأولى، إلى جانب التغييرات الفنية التي أعقبت ذلك بالتعاقد مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسييرا، إلا أن الآمال خابت مجدداً.

ودخل الوحدة المباراة بصورة متعثرة، إذ وجد نفسه متأخراً منذ الدقيقة 14 بعدما خطف البطائح هدف التقدم عبر ألفارو دي أوليفيرا، قبل أن ينجح «أصحاب السعادة» في إدراك التعادل عند الدقيقة 43 عن طريق عمر خريبين.

وفي الشوط الثاني، منح عبدالله حمد الوحدة التقدم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65، غير أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلًا، بعدما تمكن محمد جمعة عيد من تسجيل هدف التعادل للبطائح في الدقيقة 77.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 30 نقطة، مفرّطًا في فرصة ثمينة للاقتراب من العين صاحب المركز الثاني مؤقتًا، فيما أضاف البطائح نقطة جديدة إلى رصيده ليصل إلى 12 نقطة، مواصلًا صراعه للهروب من شبح الهبوط.