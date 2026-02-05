"لا فائز" في ديربي" النصر والوصل

حسم التعادل الإيجابي 1-1 قمة «ديربي دبي» بين النصر والوصل، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بحضور نحو أربعة آلاف متفرج، وذلك في اللقاء رقم 34 الذي يجمع الفريقين في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة.

وافتتح النصر التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه جوناتاس سانتوس في الدقيقة السابعة، مستثمراً البداية القوية لـ«العميد»، قبل أن يتمكن الوصل من إدراك التعادل في الدقيقة 52 عبر لاعبه ميغيل بورخا، الذي أعاد «الإمبراطور» إلى أجواء اللقاء.

وعموماً فقد شهدت المباراة ندية كبيرة وتبادلًا للهجمات بين الطرفين في ظل اكتمال الصفوف، حيث سعى كل فريق لحسم المواجهة لصالحه، إلا أن الحذر التكتيكي فرض نفسه في فترات عديدة من اللقاء، لينتهي الديربي بتقاسم النقاط.

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 26 نقطة، فيما وصل النصر إلى النقطة 20.