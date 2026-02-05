شارك معه 43 دقيقة فقط.. النصر يُنهي فترة إعارة سولومون سوسو ويُعيده للعين

أعلنت شركة كرة القدم في نادي النصر انتهاء فترة إعارة المدافع الشاب سولومون سوسو (20 عاماً) وعودته إلى نادي العين، وذلك بعد موسم شهد مشاركة محدودة للاعب مع الفريق الأول.

وخاض سوسو ثلاث مباريات فقط بقميص النصر، بمجموع 43 دقيقة، دون أن يتمكن من تثبيت نفسه في التشكيلة خلال مشوار الموسم، رغم التعاقد معه في يوليو 2025 قادماً من العين لتعزيز الخط الخلفي بعنصر شاب من المنتخب الأولمبي.

وكانت صفقة إعارة سوسو قد جاءت ضمن سياسة النصر لتدعيم تشكيلته بعناصر واعدة قبل انطلاق المعسكر التحضيري، قبل أن تنتهي تجربته سريعًا مع الفريق هذا الموسم.