«الانضباط» تُنذر الوحدة.. وتعاقب لاعب درجة أولى لكشفه صورة تحت قميصه

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي الوحدة، لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل داخل أرض الملعب خلال مباراة للفريق أمام يونايتد في مسابقة كأس رئيس الدولة.

كما قررت اللجنة توجيه عقوبة الإنذار إلى مدرب نادي بريسشن، كافان جيمس توماس بورنس، وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 10 سنوات «ب».

وقررت اللجنة منع إداري فريق مدينات، سيلفيستر إيري، من مرافقة فريقه لمدة أربع مباريات، وتغريمه مبلغ 4 آلاف درهم، لمحاولة الاعتداء على لاعبي وإداري الفريق المنافس خلال مباراة في دوري أندية الدرجة الثانية.

وتقرر منع مدرب نادي كلباء، غازي فهد خزعل، من مرافقة فريقه مباراة واحدة، وتغريمه 10 آلاف درهم، بسبب التلفظ على حكم المباراة خلال مباراة في دوري المحترفين تحت 23 سنة.

كما وجهت اللجنة عقوبة الإنذار إلى لاعب نادي مصفوت، مالانج فابي، وتغريمه 10 آلاف درهم، لرفعه قميصه وكشف صورة تحته خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى.

وغَرَّمت اللجنة أيضاً نادي البطائح 30 ألف درهم، لعدم سداد المبالغ المترتبة في ذمته وعدم الامتثال لقرار لجنة الانضباط، كما تم تغريم نادي دبا 20 ألف درهم لعدم حضور طبيب على دكة البدلاء خلال مباراة في دوري المحترفين تحت 23 سنة.