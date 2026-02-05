سبيت خاطر: 70% نسبة تأهل العين وشباب الأهلي إلى نهائي «الكأس»

أكّد المحلل الرياضي سبيت خاطر، أن الأندية الأربعة (العين وشباب الأهلي ويونايتد والجزيرة) التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة استحقت الصعود، وفقاً للمردود الذي قدمته في مباريات دور الثمانية، مبيناً أن العين وشباب الأهلي باتا مرشحين بنسبة 70% للتأهل إلى النهائي.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»، إن النتائج كانت في معظمها طبيعية، حيث إن الفِرَق المتأهلة كانت مستحقة بناءً على الأداء الذي قدمته طوال البطولة، مشدداً على صعوبة مواجهتَي نصف النهائي بعد القرعة التي أسفرت عن مواجهة قوية تجمع الجزيرة مع شباب الأهلي، ولقاء العين أمام مفاجأة البطولة يونايتد، حيث لفت إلى أن شباب الأهلي والعين باتا مرشحين بقوة للفوز، لكن في الوقت نفسه أشار إلى أن الجزيرة لا يمكن إغفال خطورته، والأمر نفسه بالنسبة إلى يونايتد الذي يستطيع تحقيق مفاجأة جديدة بعد فوزه على كلّ من الشارقة والوحدة.

وأضاف: «المفاجأة الوحيدة كانت فريق يونايتد الذي قدّم مستوى جيداً جداًً، وأظهر شخصية قوية، ما جعله يشبه أداء فِرَق كبيرة في بطولات أخرى، بينما قدّم شباب الأهلي أداء واقعياً يليق بمستواه وحضوره المتوقع».

وتابع: «عودة الجزيرة في هذا التوقيت مهمة للجميع، إذ إن الفريق استحق مكانه في الدور نصف النهائي بعد العرض الذي قدمه أمام بني ياس، ويجب على الفِرَق الأخرى أخذ هذا الفريق بعين الاعتبار منافساً قوياً وصعباً».

أما بالنسبة إلى مستوى فريق الوحدة وخروجه من البطولة، فقال: «الفريق واجه ظروفاً صعبة بعد رحيل المدرب خوسيه مورايس بشكل غير متوقع، بينما تم الاعتماد على مدرب بديل لم يكن قادراً على مواصلة الحفاظ على النتائج الجيدة التي حققها الفريق في النصف الأول من الموسم».

وزاد: «بعض النتائج السلبية الماضية للفريق كانت نتيجة غياب الاستقرار الفني، حيث تولى مساعد المدرب قيادة المباريات، كما أن اللاعبين حاولوا تعويض النقص، لكن القيادة الفنية كانت ضرورية لتجنب الهبوط بالمستوى».

وأشار إلى أن الوحدة قدّم مستوى متذبذباً أسهم في تراجع طموحات الفريق التي بدأ بها الموسم، وقال: «أرى أن الإدارة وفرت كل الأمور اللازمة للنادي بما في ذلك استقطاب أفضل اللاعبين، لكن خروج المدرب بطريقة مفاجئة أثر في مسار الفريق بشكل سلبي».

وعن مباراة الجزيرة أمام بني ياس وتأهل «فخر أبوظبي» بصعوبة إلى نصف النهائي، اعتبر سبيت خاطر أن الفريق أظهر قتالاً، ومثابرة عالية، ما يمنحه فرصاً جيدة في التأهل إلى النهائي، مشيراً إلى أن الفريقين الكبيرين، شباب الأهلي والعين، لديهما استقرار كبير سواء من حيث اللاعبين أو الإدارة الفنية، ما يجعل توقع وصولهما إلى النهائي أمراً طبيعياً، لكنه حذّر من أن الأداء أثناء المباراتين سيمنح الأفضلية للفريق الأكثر تركيزاً، ما يؤكد أن حظوظ الجزيرة ويونايتد قائمة في التأهل إلى النهائي.

وبخصوص تعاقد الوحدة مع المدرب داركو ميلانيتش، اعتبر سبيت خاطر أن الاختيار مناسب في هذه المرحلة، خصوصاً أن المدرب عاش مع الفريق الموسم الماضي، ويعرف اللاعبين والمنظومة جيداً، مشيراً إلى أن هذا القرار يُعزّز الاستقرار الفني، ويمنح الفريق فرصة لاستعادة مستواه الطبيعي بعد فترة من النتائج المتذبذبة.

وأكّد أن كرة القدم مملوءة بالمفاجآت، وأن الأداء المستمر والاستقرار الفني هما العاملان الرئيسان للوصول إلى منصات التتويج، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في جميع الفِرَق خلال دور الثمانية.